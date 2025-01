São Paulo acerta a contratação da meia Karla Alves, ex-Santos

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a contratação da meia Karla Alves, que estava no Santos. A atleta de 25 anos assinou vínculo com o Tricolor Paulista até o final de 2025.

"Estou muito feliz e grata por assinar com esse gigante do futebol. É uma equipe ambiciosa e que sabe onde quer chegar, com certeza vamos ter êxito juntos", afirmou Karla Alves, em nota divulgada pelo São Paulo.

"Minha expectativa é estar no topo de todas as competições, disputar os títulos, criando muito no meio campo", finalizou.

?? Tem mais um reforço no Tricolor! O São Paulo acertou a contratação da meio-campista Karla Alves, de 25 anos, com contrato até 31 de dezembro de 2025. Seja bem-vinda, Karla! ???? Saiba mais ?? https://t.co/p15lONX0ii #FutebolFemininoTricolor#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/jey4NOo93I ? São Paulo Feminino (@SaoPauloFC_Fem) January 3, 2025

Natural do Paraná, Karla Alves defendeu o Santos na última temporada. Com a camisa do time praiano, a meia participou de 24 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência.

Além do Peixe, a jogadora também soma passagens por Foz Cataratas FC, Palmeiras, Minas Brasília, Grêmio, Real Brasília e 3B da Amazônia. A atleta ainda vestiu a camisa da Seleção Brasileira nos sub-15, 17 e 20.

Karla é o segundo reforço do São Paulo para 2025. Nesta quinta, o Tricolor anunciou a contratação da atacante Crivelari. Além disso, a equipe acertou a renovação de diversas jogadoras do atual elenco, visando a nova temporada.