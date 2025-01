Santos se reapresenta com poucas novidades e dá início à pré-temporada de 2025

Exatos 40 dias após o final da Série B do Brasileirão, o elenco do Santos se reapresentou na tarde desta sexta-feira no CT Rei Pelé, dando início à pré-temporada de 2025. O retorno do Peixe aos treinos teve poucas novidades.

O único reforço presente no local foi o zagueiro Luisão, que estava no Novorizontino. O defensor, contudo, ainda não foi anunciado como reforço do clube.

Além do jogador, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, que voltam de empréstimo do Grêmio e do Shimizu S-Pulse, do Japão, respectivamente, também se reapresentaram com o restante do grupo.

Outra novidade foi Pedro Caixinha, novo técnico do time. O treinador, que estava no Red Bull Bragantino, chegou ao clube na semana passada e irá substituir Fábio Carille.

Caixinha leva ao Santos outros quatro profissionais: os auxiliares Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. Após a chegada de todos os jogadores, a nova comissão técnica reuniu o grupo e teve uma conversa de boas-vindas, ao lado do presidente Marcelo Teixeira e do CEO Pedro Martins.

O elenco passou a tarde realizando exames médicos no Cepraf (Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol). O departamento médico do clube já havia concluído os exames cardiológicos e de sangue antes da última partida de 2024, conseguindo deixar os atletas à disposição de Pedro Caixinha para trabalhos no gramado a partir deste sábado.

"É um ano de renovação para o Santos, voltando para um lugar que a gente nunca deveria ter saído. Temos um treinador novo, com características modernas, de intensidade de jogo. Isso é importante hoje em dia. Essa é a cara que o Santos tem que ter, de um time que joga para frente, um time ofensivo. Então, com essa intensidade que ele já demonstrou para nós no vídeo, tenho certeza que vai dar liga e nós vamos ter um ano de vitória, começando a partir de hoje", disse o zagueiro Luan Peres.

A sexta-feira foi marcada por demissões no Santos. O Peixe oficializou mais cedo as saídas de Alexandre Gallo, Arzul, Marcelo Fernandes e Carlito Macedo. Por sua vez, o CEO Pedro Martins, falou sobre a demora para trazer reforços.

Há também algumas ausências importantes no elenco. O meia-atacante Otero, por exemplo, não renovou o contrato, que vencia no fim do ano passado, e já foi anunciado como reforço do Nacional, do Uruguai. O meia Giuliano é outro que não permanecerá no clube.

O Santos ainda negocia com jogadores e espera anunciar reforços o quanto antes. Algumas conversas em andamento envolvem Thiago Maia e Thaciano. Há também a possibilidade de vender Jair ao Botafogo e receber atletas em troca, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

O atraso no planejamento, inclusive, fez o clube desistir da pré-temporada nos Estados Unidos. O time alvinegro iria se preparar em Orlando, mas seguiu a recomendação de Caixinha e Pedro Martins e abortou a ideia.

O Peixe terá pouco tempo para reforçar o elenco e se desfazer de atletas que não estão nos planos. Isso porque o time estreia no Campeonato Paulista já no dia 16, diante do Mirassol, na Vila Belmiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília).