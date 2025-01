Ex-Corinthians acerta com time do interior de SP após pausa na carreira

Do UOL, em São Paulo

O atacante Rodrigo Varanda, ex-Corinthians, oficializou seu retorno ao futebol profissional três meses depois de ter se aposentado para cuidar da saúde mental. Aos 21 anos, vai disputar a Série A2 do Paulistão.

O que aconteceu

Varanda acertou com o São José Esporte Clube. Ele já treina com o elenco da equipe há duas semanas, agradeceu À torcida pela recepção e pediu indicação de corretores na cidade do Vale do Paraíba (SP).

O atacante pode fazer sua estreia no próximo dia 15. Será o primeiro jogo da equipe no Paulistão A2, contra o Grêmio Prudente.

Obrigado, Deus, por me abençoar com mais uma oportunidade. Vamos fortes e juntos em busca do acesso.

Rodrigo Varanda

É o primeiro clube profissional do jogador desde que ele anunciou a pausa na carreira, no final de setembro do ano passado. Na época, ele justificou a decisão para ter mais tempo para se dedicar a ele, cuidar de sua saúde mental e da família —o atacante tem um filho de dois anos e uma filha de seis. Em dezembro, ele havia atuado por um time amador de Taubaté, também de São Paulo.

Revelado pelo Corinthians, Varanda surgiu com status de promessa, mas acumulou polêmicas extracampo e não conseguiu emplacar. Ele chamava atenção na base e se destacou no profissional ao marcar no clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão de 2021, só que não correspondeu às expectativas. O jogador também passou por Chapecoense, Akitras Chlorakas (Chipre), América-MG e Santa Clara (Portugal).