Rodada da NBA: Celtics vencem Timberwolves com atuação de gala de Tatum

Seis jogos agitaram a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta no mundo da NBA. Entre os destaques, o Boston Celtics venceu o Minnesota Timberwolves por 118 a 115. Jayson Tatum foi o destaque da partida com 33 pontos, nove assistências e oito rebotes.

Após um primeiro quarto equilibrado, os Celtics assumiram o controle do jogo no segundo período. Os atuais campeões seguraram uma reação dos Timberwolves no último quarto para vencer sua 12ª partida fora de casa na temporada.

A franquia de Boston chegou a sua 24ª vitória na temporada, enquanto Minnesota sofreu seu 15º revés.

O Boston Celtics volta às quadras nesta sexta-feira, contra o Houston Rockets às 22h (de Brasília). O Minnesota Timberwolves, por sua vez, enfrenta o Detroit Pistons no sábado, 21h.

Starting the road trip off right ? pic.twitter.com/u0brXDdy2D ? Boston Celtics (@celtics) January 3, 2025

Veja outros jogos da NBA nesta quinta e madrugada de sexta:

Miami Heat 115 x 128 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 110 x 113 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 116 x 98 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 139 x 105 Philadelphia 76ers

Los Angeles Lakers 114 x 106 Portland Trail Blazers