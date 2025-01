Relembre o último título do tetracampeão São Paulo na Copinha

A Copinha, começou nesta quinta-feira. O São Paulo estreia neste sábado e busca o pentacampeonato da competição, que foi conquistada pela última vez pelo Tricolor em 2019.

Na Copinha de 2019, o São Paulo ficou no segundo lugar do Grupo 7, com sete pontos conquistados. A chave foi liderada pela Ferroviária, que somou as mesmas sete unidades, porém tinha saldo de gols maior. Fecharam o grupo o Serra (3º) e o Holanda EC (4º). Com a posição, o Tricolor paulista avançou à segunda fase da competição.

Na segunda fase, com 64 clubes ainda na disputa, o São Paulo bateu o Rio Claro, sem sustos, por 3 a 0. Na fase seguinte, o Tricolor triunfou sobre a Ferroviária por 2 a 0 e eliminou, nas oitavas de final, o Mirassol por 3 a 0.

Sem levar gols até então nas fases eliminatórias e com um ótimo desempenho, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro nas quartas. Diferentemente das partidas anteriores, o time paulista encontrou dificuldades e ganhou dos mineiros nos pênaltis (6 a 5), após um 1 a 1 no tempo normal. Na semifinal, o Tricolor despachou o Guarani com uma goleada por 5 a 2.

Na grande final, disputada tradicionalmente no Pacaembu, no dia do aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), o Tricolor paulista pegou o Vasco, que havia eliminado o Corinthians na fase anterior.

O São Paulo abriu 2 a 0, com gols de Gabriel Novaes e Antony, e viu o Cruzmaltino deixar tudo igual por meio dos pés de Lucas Santos e Tiago Reis. Nos pênaltis, o Tricolor paulista ganhou por 3 a 1 e se sagrou tetracampeão.

O São Paulo valorizou seus jogadores promovendo alguns ao principal. Entre os inscritos no torneio, nove foram integrados à equipe de cima: o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Diego Costa, os laterais Caio Felipe e Welington, os meio-campistas Rafael Silva, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara, além do atacante Danilo Gomes.

Antony, eleito o craque da competição, passou pelo Ajax e, agora, está no Manchester United. Artilheiro com dez gols, o atacante Gabriel Novaes defende, atualmente, o RB Bragantino.