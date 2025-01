RB Bragantino anuncia contratação de Isidro Pitta, destaque do Cuiabá

O RB Bragantino anunciou nesta sexta-feira a contratação do atacante Isidro Pitta, que estava no Cuiabá. O atleta da seleção paraguaia de 25 anos chega ao clube com contrato válido até dezembro de 2028. O centroavante destacou a felicidade ao acertar com o Massa Bruta.

"É um passo muito importante na minha carreira. Estou muito feliz por vestir esta camisa e agradecido pela confiança. Espero retribuir dentro de campo. Chego a um time de grande expressão e quero estar à altura dos desafios para alcançarmos todos os objetivos. Que 2025 seja um ano abençoado, tanto profissional quanto pessoalmente", declarou o jogador.

O RB Bragantino é o terceiro clube de Pitta em solo brasileiro. Antes, o atacante defendeu o Juventude e, em 2022, juntou-se ao Cuiabá, clube pelo qual se destacou.

Na temporada passada, o Pitta disputou 62 partidas, marcou 21 gols e foi convocado diversas vezes para a Seleção Paraguaia, despertando o interesse de várias equipes brasileiras antes de acertar com o Red Bull Bragantino. Apesar do rebaixamento do Cuiabá, o centroavante acumulou boas atuações e balançou as redes em sete opotunidades, além de distribuir duas assistências.

?????? ????? ?? ??? ???? ??????????! O centroavante da seleção paraguaia ?? de 25 anos chega ao Massa Bruta com contrato até o fim de 2028. Seja bem-vindo, El Viking! Que você possa invadir muitas áreas adversárias por aqui! ?... https://t.co/Hk66kPH2co pic.twitter.com/hgmCgvlF8U ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 3, 2025

Isidro Pitta iniciou sua carreira nas categorias de base do Cerro Porteño e acumulou experiências fora do Paraguai ao jogar por seis meses no Alvarenga, de Portugal. Após retornar ao seu país natal, atuou por clubes como Deportivo Santaní, Sportivo Luqueño e Olimpia. Antes de desembarcar no Brasil em 2022, teve uma curta passagem de cinco meses pelo Huesca, da Espanha.