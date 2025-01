Pedro Martins confirma saída de Giuliano e diz que Jair "não está negociado" pelo Santos

Pedro Martins, CEO do Santos, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, e atualizou a situação do clube no mercado da bola. Ele falou sobre a possível venda de Jair ao Botafogo e disse que o meia Giuliano não irá permanecer na equipe em 2025.

Segundo o dirigente, a rescisão de Giuliano já havia sido concluída antes mesmo de sua chegada. Portanto, o jogador não marcará presença na reapresentação do Peixe, que ocorre nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

"O caso do Giuliano já estava solucionado antes da nossa chegada, de que ele não permaneceria no clube. Ele não está entre os jogadores que devem se reapresentar agora no início da temporada", afirmou.

Questionado sobre Jair, Pedro Martins afirmou que o jovem zagueiro "não está negociado". Ele, porém, admitiu o interesse de outros clubes no defensor.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o Botafogo está disposto a contratar o atleta de 19 anos e oferece cerca de 9 milhões de euros (R$ 56 milhões) mais alguns jogadores, como Danilo Barbosa e Tiquinho Soares, para convencer o Santos a vendê-lo.

"É um ótimo jogador, tem vários clubes ligando. Ele não está negociado. Apareceram várias possibilidades, e o Santos tomará a melhor decisão para o clube e para o atleta", finalizou.

Em meio à essas e outras indefinições, o elenco do Santos se reapresenta ainda nesta sexta-feira no CT Rei Pelé. Passado mais de um mês do término da Série B do Campeonato Brasileiro, o Peixe ainda não anunciou nenhum reforço. O 'atraso' tem incomodado a torcida nas redes sociais.