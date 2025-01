Palmeiras renova com heroína de final do Paulista de 2024 e mais quatro goleiras do time feminino

Nesta sexta-feira, o Palmeiras anunciou as renovações de contrato com cinco goleiras, incluindo Kate Tapia, heroína das Palestrinas na decisão do Campeonato Paulista de 2024. Seguem no Verdão para 2025 Amanda Souza, Bruna Hirata, Natascha e Ravena.

Destaque da seleção colombiana, Kate Tapia chegou ao Palmeiras em 2023. A goleira, porém, ficou mais de um ano em recuperação de uma lesão de LCA. Quando ganhou oportunidade como titular, foi destaque palmeirense e defendeu três pênaltis na final do Estadual, diante do Corinthians, dando o título ao Verdão.

A #AcademiaDeGoleiras segue firme ? Natascha, Kate Tapia e Bruna Hirata renovaram seus contratos e permanecerão no elenco das Palestrinas! ?? ? https://t.co/3Ywrqblpbe#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/xI3LQYDMhd ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) January 3, 2025

Contratada pelo Verdão em 2022, Amanda foi campeã da Libertadores (2022) e do Campeonato Paulista (2022 e 2024). A jogadora tem 36 jogos com a camisa do Alviverde.

Enquanto Natascha assumiu a titularidade do Verdão no ano passado, após se recuperar de um rompimento no tendão de aquiles. A atleta disputou 23 jogos pelas Palestrinas e conquistou um Campeonato Paulista (2024)

Bruna Hirata e Ravena disputaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo time feminino na última temporada, pela primeira vez na história das Palestrinas.

Por outro lado, o Verdão comunicou as saídas de outras seis atletas.