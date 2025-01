'Reforços' de Abel brilham, e Palmeiras massacra com 9 a 0 na Copinha

Do UOL, em São Paulo

Bicampeão da Copinha em 2022 e 2023, o Palmeiras iniciou sua trajetória para retomar o título da competição com o pé direito — e com o brilho dos "reforços" de Abel Ferreira, técnico do time principal: a equipe comandada por Lucas Andrade massacrou o Náutico-RR por 9 a 0, e seis dos gols foram marcados por atletas que atuarão entre os profissionais em 2025.

O zagueiro Benedetti, o meia Figueiredo e os atacantes Thalys e Luighi (duas vezes cada) marcaram. Riquelme Fillipi, Agner e Sorriso também balançaram as redes na partida, disputada em Barueri e válida pelo Grupo 19 do torneio.

Com o empate Oeste 1x1 Santa Cruz-AC no outro confronto da chave, o Palmeiras pode se classificar para a próxima fase já na próxima rodada: basta vencer os acreanos e torcer para que não haja um vencedor no embate entre paulistas e roraimenses. Os jogos ocorrem na noite de segunda-feira (6).

Como foi o jogo

O alviverde amassou em um 1° tempo com show de Luighi e Riquelme Fillipi. Os dois trocaram figurinhas nos três primeiros gols do confronto, e Benedetti completou já nos acréscimos.

Na etapa final, o amasso continuou, e os paulistas cravaram mais cinco gols. Desta vez, o destaque ficou com Thalys, que marcou duas vezes antes do apito final.