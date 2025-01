Pablo Maia ou Luiz Gustavo? Quem deve começar 2025 como titular do São Paulo? Vote!

Pablo Maia e Luiz Gustavo deverão protagonizar uma disputa acirrada pela titularidade como primeiro volante do São Paulo em 2025, colocando à prova a juventude e vigor físico do jogador revelado em Cotia contra a consistência e leitura de jogo do veterano.

Pablo Maia começou a temporada de 2024 como titular absoluto do São Paulo. Ao lado de Alisson, deu segurança ao sistema defensivo tricolor, mas acabou sofrendo uma grave lesão ainda no primeiro semestre que o fez perder o resto do ano.

Com isso, Luiz Gustavo se consolidou como primeira escolha do técnico Luis Zubeldía para substituir Pablo Maia e aproveitou muito bem o período, marcando gols e mantendo a solidez defensiva da equipe, mesmo com características diferentes.

Agora, porém, Pablo Maia está plenamente recuperado de sua lesão e deve iniciar a pré-temporada sem restrições. Luiz Gustavo, por sua vez, renovou contrato com o São Paulo até o fim de 2025.

Mas, afinal, quem merece começar 2025 como titular do São Paulo?