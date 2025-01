Norma Dumont se oferece para encarar Kayla Harrison por possível cinturão interino; entenda

Ao que tudo indica, Julianna Peña pode ter algum tipo de problema que a impeça de voltar a competir nos próximos meses. Sendo assim, a alta cúpula do UFC trabalha com a possibilidade de criar um cinturão interino para os pesos-galos (61 kg) feminino, a fim de manter a categoria em andamento. Ao menos é isso que indica Ali Abdelaziz, empresário de Kayla Harrison, cotada como a próxima desafiante natural ao título da divisão. Atenta aos possíveis desdobramentos da situação, Norma Dumont já se ofereceu para enfrentar a judoca bicampeã olímpica, caso tal cenário realmente se concretize.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Abdelaziz afirmou que só existem dois cenários possíveis para Kayla na próxima rodada: um confronto direto contra Peña pelo título linear, ou uma eventual disputa de cinturão interino, caso a campeã realmente não consiga voltar à ação no curto prazo. Dentro desta segunda configuração, o empresário da judoca indicou que a rival mais provável para sua cliente seria Raquel Pennington. Norma Dumont, entretanto, enxerga a situação de forma diferente e se coloca com a opção mais racional do ponto de vista desportivo.

"Ali (Abdelaziz) e Kayla (Harrison), nós podemos fazer isso. Espero que não aceitem brigar pelo cinturão interino com uma atleta que vem de derrota para a Julianna. Sou a atleta com a maior sequência de vitórias na categoria e sou a única que tem capacidade técnica e física para superá-la. Vocês sabem disso! Nós vamos fazer uma luta muito interessante pelo peso-galo", projetou Dumont, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Julianna de olho em Amanda Nunes

Ainda não se sabe se o possível empecilho de Julianna seria uma eventual lesão ou outro impeditivo de ordem pessoal. Mas é certo que a campeã tem sua atenção voltada para outra opção de adversária: Amanda Nunes, mesmo já aposentada. De olho em uma trilogia com a 'Leoa', Peña desafiou a brasileira logo após que desbancou Raquel Pennington em outubro passado, no UFC 307, ignorando, de certa forma, Kayla, cotada como a próxima da fila. Agora resta saber como as próximas movimentações da categoria vão se concretizar.

