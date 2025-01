Milan vira sobre a Juventus e pega a Inter de Milão na final da Supercopa da Itália

O Milan carimbou sua vaga na final da Supercopa da Itália ao vencer, de virada, a Juventus, por 2 a 1, nesta sexta-feira. Yildz marcou o gol da Velha Senhora, enquanto Pulisic e Gatti (contra) deixaram para os rossoneri, na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. Agora, a equipe pega a Inter de Milão na decisão.

O Milan se classificou para a Supercopa da Itália, que acontece em Riade, por conta do vice-campeonato italiano na temporada passada. A Juventus garantiu vaga para o torneio após o título da Copa da Itália de 23/24,.

Inter de Milão e Milan se enfrentam na final marcada para acontecer na segunda-feira, às 16h (de Brasília), na Kingdom Arena. A Inter bateu, na semifinal, a Atalanta por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Al -Awwal Park.

Após isso, as equipes voltam as suas atenções, novamente, ao Campeonato Italiano. A Juventus no dia 11, sábado, visita o rival Torino, às 14h, no Estádio Olímpico Grande Torino. O Milan, por sua vez, no mesmo dia, às 16h45, recebe o Cagliari, no San Siro. Ambas partidas valem pela 20ª rodada do torneio nacional.

OS GOLS

A Juventus inaugurou o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo. Samuel Mbangula passou, em profundidade, para Yildz, que, dentro da área mandou um foguete de perna direita. A bola passou por cima de Maignan, que tentou, mas não conseguiu defender.

O empate do Milan saiu apenas na etapa complementar, aos 26 minutos. Após pênalti assinalado pela arbitragem, Pulisic assumiu a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual em Riade.

A virada do Milan saiu quatro minutos depois, aos 30. Rafael Leão foi lançado em velocidade pela direita, avançou e cruzou para a área. A bola, porém, desviou em Gutti e "matou" o goleiro Di Gregorio, que havia se antecipado para interceptar.