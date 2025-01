Milan derrota Juventus de virada e vai decidir com a Internazionale a Supercopa da Itália

Em uma virada com dois gols na etapa final, o Milan garantiu vaga na final da Supercopa da Itália, nesta sexta-feira, ao derrotar a Juventus, por 2 a 1, em Riad, na Arábia Saudita.

Com o resultado, a final terá mais uma edição do "Derby della Madonnina", segunda-feira, com os rivais Milan e Internazionale de Milão, que na quinta-feira eliminou a Atalanta por 2 a 0. Juventus, Inter e Milan são os maiores campeões desta competição com nove, oito e sete troféus, respectivamente.

O Milan tentou quebrar o jogo cadenciado da Juventus com uma forte marcação. Surpreendeu nos primeiros minutos e contou com a mobilidade de Pulisic e Fofana.

Mas a equipe de Turim mostrou versatilidade e mudou a forma de atuar ao adiantar sua marcação. Com isso, passou a ficar mais com a bola e tinha em Vlahovic o seu jogador mais perigoso.

O Milan tentou retomar o domínio do jogo, se expôs e em uma contra-ataque sofreu o gol. Thuram fez lindo lançamento para Yildiz, que bateu firme para fazer 1 a 0 para a Juventus, aos 21 minutos.

Com a vantagem, a Juventus diminuiu a intensidade na marcação e deixou a iniciativa para o Milan, que tentou com Hernández, Morata e Jimenez, mas não teve sucesso.

A Juventus, mais objetiva, quase terminou o primeiro tempo com dois gols de vantagem. Yildiz fez grande jogada individual e bateu de fora da área para boa defesa de Maignan, aos 45 minutos.

O segundo tempo começou como se esperava. O Milan na pressão conseguiu criar grande oportunidade, que foi desperdiçada por Theo Hernández, aos dez minutos. A Juventus se limitou a tentar contra-ataques.

O Milan seguiu em busca do empate e Reijnders forçou Di Gregorio a boa defesa, mas aos 26 minutos não teve jeito. Após pênalti de Locatelli, Pulisic cobrou forte para empatar.

O empate motivou ainda mais o Milan e Morata por pouco não virou o placar, aos 28. mAs o segundo gol milanês não demorou. Musah escapou pela direita, tentou o cruzamento, mas a bola bateu em Gatti e enganou o goleiro Di Gregorio: 2 a 1.

O panorama do jogo mudou. Juventus foi para cima e o Milan se tornou perigoso nos contra-ataques. Em um deles, Pulisic quase fez o terceiro. Daí para a frente o Milan pressionou, quase empatou com Gatti, mas a vaga ficou com o Milan.