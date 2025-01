Luighi brilha com dois gols e três assistências, e Palmeiras goleia Náutico-RR pela estreia da Copinha

Nesta sexta-feira, o Palmeiras estreou na Copinha com uma goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR. Luighi (duas vezes), Riquelme, Benedetti, Figueiredo, Thalys (duas vezes), Agner e Sorriso anotaram os gols palmeirenses na Arena Barueri.

Com este resultado, o Verdão lidera o grupo 19, com três pontos. Enquanto Oeste e Santa Cruz-AC aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O Náutico-RR, zerado, fica na lanterna.

O Alviverde volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Santa Cruz-AC, às 21h45 (de Brasília), novamente na Arena Barueri. O Náutico-RR, por sua vez, duela com o Oeste, às 19h30.

Um, dois, três pontos! No primeiro desafio da molecada em 2025, a primeira vitória da temporada! ? ? Palmeiras 9×0 Náutico-RR

? Luighi (2), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Thalys (2), Agner e Sorriso#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/2EsVwDlcJg ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 3, 2025

O jogo

As Crias da Academia começaram o jogo sem dar fôlego para o Náutico-RR e fizeram uma pressão na equipe roraimense. O Palmeiras quase abriu o placar aos cinco minutos. Allan arriscou de longe, a bola ia encobrindo DG, mas o goleiro espalmou e mandou para fora. Aos 11, depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou com Luighi na pequena área, a bola bateu o joelho do atacante e o goleiro fez a defesa.

Aos 17 minutos, em jogada que começou com o goleiro Deivid, Riquelme Fillipi recebeu pela direita e cruzou na área, encontrando Luighi, sozinho. O camisa 9 dominou e bateu para o gol para abrir o placar. Pouco depois, por pouco Thalys não ampliou. O camisa 10 arriscou de bicicleta e viu o goleiro fazer grande defesa. Aos 25, Luighi protagonizou grande jogada, tabelou com Thalys e deixou Riquelme na cara do gol para ampliar o placar.

O Verdão fez o terceiro aos 41. Gilberto deu um cruzamento na medida para Luighi, e o camisa 9 cabeceou certeiro para estufar a rede. Quatro minutos depois, Allan cobrou escanteio pela esquerda e Benedetti subiu livre, cabeceou para o chão e marcou o quarto gol palmeirense.

As Crias da Academia ampliaram o placar aos nove do segundo tempo. Depois de troca de passes na área, Luighi serviu Figueiredo, que soltou uma pancada para balançar a rede do Náutico-RR. Pouco depois, Rafael Coutinho levou perigo em um cabeceio que saiu por cima do travessão. Aos 14, Riquelme cruzou na área, Luighi ajeitou de cabeça e Thalys desviou para o gol.

Aos 28, a defesa do Náutico não conseguiu tirar a bola do campo de defesa, Agner recuperou, bateu de longe e fez o sétimo tento palmeirense. Cinco minutos depois, Thalys fez o oitavo. Após chute cruzado de Luighi, a defesa rebateu e o camisa 10 mandou para o gol. Aos 39, Sorriso bateu de fora da área e mandou no canto direito, sem chance para o goleiro, que estava adiantado.