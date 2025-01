Lucas Evangelista se anima com interesse do Santos e torce por acordo

Lucas Evangelista está animado com o interesse do Santos.

O que aconteceu

Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, quer jogar no Santos. Ele ficou animado com a procura do Peixe no mercado.

Evangelista esteve com o amigo João Basso, zagueiro do Santos, e pediu informações sobre o clube da Vila Belmiro durante as férias.

O Santos procurou o Bragantino, mas a negociação ainda não avançou, apesar de o acordo ser considerado possível.

O Peixe sinalizou uma troca por Guilherme, porém, tem dificuldade para se reforçar no sistema ofensivo e segurou essa possibilidade.

O UOL apurou que o Red Bull Bragantino aceitaria algo em torno de 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões). Há boa relação entre os clubes por causa da venda de Lucas Barbosa por cerca de R$ 16 milhões à vista.

O Bragantino vê o contrato de Lucas Evangelista se aproximar do fim e quer reaver o investimento. R$ 7 milhões foram pagos para tirá-lo do Nantes em 2021. O vínculo termina no meio de 2026.

O Santos acertou com o zagueiro Luisão e tem outras negociações em andamento, como as de Thaciano (Bahia), Thiago Maia (Internacional) e Galoppo (São Paulo).

Existe também a possibilidade da troca do zagueiro Jair por atletas do Botafogo. O Santos quer Lucas Halter, Danilo Barbosa e Tiquinho Soares.

Danilo não se empolgou com a possibilidade de reforçar o Peixe. A negociação ainda não avançou.