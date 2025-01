Amigo de Neymar, astro da NBA pede para ser trocado: 'Recuperar minha alegria'

O ala Jimmy Butler, amigo pessoal de Neymar, não quer mais ser a estrela solitária do Miami Heat e pediu para deixar a franquia da NBA. Depois de levar o time duas vezes à final (derrotas para o Los Angeles Lakers em 2020 e diante do Denver Nuggets em 2023), o jogador quer atuar em equipes com as quais possa dividir o protagonismo e, assim, amenizar as cobranças.

Butler sempre fez questão de frisar que o Heat necessitava de reforços para brigar com igualdade com as mais poderosas equipes da NBA na atual temporada. Mas sempre recebeu promessas não cumpridas e agora se cansou de ser "ignorado".

Após a derrota diante do Indiana Pacers, por 128 a 115, na qual voltou a anotar menos de 10 pontos, Butler mostrou enorme sinceridade ao responder sobre o que quer para a sequência da carreira. "Eu quero recuperar a minha alegria em jogar basquete. E onde quer que isso aconteça, vamos descobrir logo, logo", afirmou, visivelmente desanimado.

"Quero recuperar a minha alegria. Estou feliz aqui, fora das quadras. Mas eu quero ser um jogador dominante de novo. Quero jogar bem. Queria ajudar esse time a vencer agora e isso não está acontecendo", admitiu. E assumiu que acha impossível voltar a ser feliz dentro de quadra em Miami. "Provavelmente, não."

Depois de ser um líder da equipe, Butler agora sofre com cobranças de funcionários do Heat, que o acusam de não estar "jogando firme" e ainda sofre desgaste na relação com o ex-técnico Pet Riley, agora executivo da franquia.

Não faz muito tempo, o Golden State Warriors tentou sua contratação para a atual temporada. Os negócios não deram certo. Butler evita escolher destino e muitos fãs gostariam de vê-lo no Phoenix Suns com Kevin Duran e Devin Booker. Antes de ser trocado, porém, ele pede para seguir jogando no Heat.