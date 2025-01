Janela de transferências aberta: veja como está a movimentação do Palmeiras no mercado da bola

O Palmeiras está ativo no mercado da bola e segue preparando seu elenco para a temporada de 2025 de olho também na disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Verdão chegou ao ano de 2025 com duas novas peças confirmadas para a equipe. A janela de transferências do Brasil abriu nesta sexta-feira.

A primeira contratação do Verdão foi o atacante Facundo Torres, que estava no Orlando City. O atleta de 24 anos deixou o time norte-americano depois de três temporadas e com a marca de artilheiro do clube, e assinou com o Verdão por cinco temporadas.

Já no último dia de 2024, o Palmeiras finalmente anunciou a chegada do atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG. Na transferência, o Verdão incluiu dois de seus atletas: Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino, Cria da Academia que estava no profissional desde 2020. Além disso, o Alviverde pagou 18 milhões de euros ao time mineiro.

Mais cedo, o clube já havia se despedido de alguns jogadores. O ídolo Dudu rescindiu seu contrato e deu adeus ao Verdão depois de quase dez anos para assinar com o Cruzeiro, time pelo qual já foi anunciado. O atleta deixou o clube com 452 jogos e 12 títulos.

Lázaro, que estava emprestado pelo Almería, da Espanha, também não segue no Alviverde, que tinha a opção de extensão do contrato até a disputa do Mundial que será disputado nos Estados Unidos. O jogador se despediu com 35 jogos e três gols.

E os emprestados?

O meio-campista colombiano Eduardo Atuesta retornou de empréstimo do Los Angeles FC no fim de novembro. O Verdão, porém, não deve aproveitar o atleta em seu plantel e procura um novo destino para o jogador, que tem vínculo com o Alviverde até 2026.

O zagueiro Henri, que estava emprestado ao Mirassol, na última temporada, foi comprado pelo CRB. O atleta de 22 anos foi revelado na base do Palmeiras, mas não chegou a ter chance como profissional. Além deles, o defensor Lucas Freitas também não seguirá no clube. Ele, que disputou a temporada de 2024 pelo Juventude, por empréstimo, irá defender o Vasco a partir de 2025.

Verdão ainda quer mais

A diretoria palmeirense ainda trabalha para contratar mais jogadores. O clube alviverde fez proposta para contar com o meio-campista Andreas Pereira, do Fulham, e também demonstrou interesse na contratação de Matheus Pereira, meia do Cruzeiro.