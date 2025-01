Time mineiro tem seleção de medalhões com Jô e Luan contra Cruzeiro e Galo

Os jogadores de Atlético-MG e o Cruzeiro enfrentarão rostos bem conhecidos no Campeonato Mineiro, que começa no próximo dia 18 — e não estamos falando do elenco do tradicional América-MG, mas sim do Itabirito Futebol Clube.

Gato para combater Galo e Raposa

O Itabirito foi fundado em maio de 2022 e tem como mascote um gato: na verdade, trata-se do "gato do mato". A escolha envolve uma história folclórica da cidade homônima que relata a luta, há décadas, de um felino selvagem em meio a uma tragédia.

O clube cresceu no modelo SAF e já colhe frutos. Há três anos, disputou a última divisão de Minas e conquistou o acesso para o "Módulo II". Em 2023, faturou o título da 2ª divisão local e, na temporada passada, ficou na 7ª posição do principal torneio estadual.

O calendário de 2025 está recheado porque o Itabirito vai disputar, além do Campeonato Mineiro, a Série D do Campeonato Brasileiro. Não haverá, portanto, qualquer paralisação nas atividades após o regional.

Para encarar os pesados Atlético-MG e Cruzeiro no início do ano, o elenco foi reforçado com vários medalhões, incluindo os atacantes Jô e Luan, ex-Corinthians e Palmeiras, respectivamente. O Itabirito ainda tem o lateral Patric, ex-Galo, e o goleiro Júlio César, ex-Fluminense, no elenco. Nomes como o meio-campista Lissandro, formado no Grêmio, também preenchem o plantel do técnico Cícero Júnior.

O Gato não vai jogar na cidade de 53 mil habitantes, que faz divisa com Ouro Preto e fica a cerca de 60 km da capital Belo Horizonte. O motivo? O Estádio Coronel Afonso de Moura Castro, o principal do município, comporta apenas 640 pessoas e não atende aos requisitos da FMF (Federação Mineira de Futebol).

A Arena Independência, do América-MG, foi escolhida para sediar as partidas do Itabirito neste ano — a receita de utilizar Belo Horizonte como "casa" já foi utilizada na última temporada.

Terra de Telê

A cidade tem em seu "DNA" um grande aliado: considerado um dos maiores nomes da história do futebol nacional, Telê Santana é natural de Itabirito. Ele, inclusive, iniciou sua trajetória no esporte no ainda ativo Itabirense Esporte Clube antes de partir para São João del Rei e chegar ao Fluminense, sua primeira grande equipe.

O ex-técnico tem até estátua no município, inaugurada em 2007, um ano após a sua morte — a cidade também foi palco do nascimento da jornalista Adriana Araújo, âncora do Jornal da Band.