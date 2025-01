Gyokeres marca três, mas Sporting empata com Vitória de Guimarães pelo Português

Nesta sexta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Português, o líder Sporting visitou o Vitória de Guimarães no Estádio D. Afonso Henriques e empatou por 4 a 4. Os gols dos visitantes foram marcados por Gyokeres (3) e Francisco Trincão, enquanto Tiago Silva, Kaio Cesar, João Mendes e Dieu-Merci garantiram os tentos para os mandantes.

Com o resultado, o Sporting se encontra agora com 41 pontos. O time pode perder a liderança para o Porto. O adversário, que teve seu jogo contra o Nacional adiado por conta do nevoeiro, aparece logo atrás, com um ponto a menos. Do outro lado, o Vitória de Guimarães seguiu em sexto lugar, agora com 25 somados. O time pode perder a posição ao longo da rodada.

O Sporting retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Porto, pela semifinal da Copa da Liga. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa. Já o Vitória de Guimarães encara o O Elvas, pelas oitavas da Taça de Portugal. A partida acontece no domingo (12), às 11h, no Campo Domingos Carrilho Patalino.

O placar foi aberto pelos visitantes, logo aos dois minutos de jogo. O atacante Gyokeres recebeu de Geovany Quenda, invadiu a área e bateu de bico para vencer o goleiro Bruno Varela.

O Vitória de Guimarães buscou o empate cinco minutos depois, com Tiago Silva. O camisa 10 bateu a falta com muita categoria, no lado esquerdo do gol.

O atacante sueco do Sporting não desanimou e voltou a marcar, desta vez aos 14 minutos, ainda da etapa inicial. Novamente com passe de Geovany Quenda, o jogador saiu na cara do gol e não desperdiçou a oportunidade.

Aos 11 do segundo tempo, ele marcou o seu terceiro no jogo. Hidemasa Morita, de cabeça, fez o passe para trás e Gyokeres apenas empurrou para o fundo das redes.

O Vitória de Guimarães diminuiu o prejuízo com o brasileiro Kaio Cesar, aos 24 minutos. Ele recebeu a assistência de Telmo Arcanjo e bateu firme, sem chances de defesa para o goleiro Franco Israel.

Os mandantes não pararam e conseguiram o empate com João Mendes. O atleta, aos 37 minutos, pegou a sobra dentro da área e não perdoou.

Até que a virada aconteceu três minutos depois, com Dieu-Merci. Em cobrança de falta, Telmo Arcanjo levantou na cabeça do companheiro, que mandou firme para as redes.

Porém, nos minutos finais, Francisco Trincão recebeu de Conrad Harder após confusão na área. O jogador bateu alto, no canto esquerdo da meta.