Palmeiras: Gómez diz que foi consultado pela diretoria sobre 3 paraguaios

Do UOL, em São Paulo

O zagueiro Gustavo Gómez revelou em entrevista à Rádio Versus, do Paraguai, que foi consultado pela diretoria do Palmeiras a respeito de três jogadores paraguaios.

O que aconteceu

Gustavo Gómez foi perguntado sobre Alex Arce e Isidro Pitta (atacantes) e Villasanti (meio-campista). Os três são companheiros do zagueiro e capitão palmeirense na seleção paraguaia.

O zagueiro disse em tom de brincadeira que tem 'pressionado' a diretoria palmeirense. Ele quer contar com um compatriota no elenco.

Me perguntaram sobre Alex Arce, Isidro Pitta e Villasanti. Sempre estou pressionando para ter um companheiro paraguaio para poder compartilhar o tereré [bebida típica]. Gustavo Gómez

Dos três, apenas Pitta não é um possível reforço. O atacante foi anunciado como novo contratado do Red Bull Bragantino nesta sexta-feira (3).

Villasanti tem sido consultado. O empresário do jogador do Grêmio, Renato Bittar, admitiu que tem conversas com o Palmeiras.

Temos conversado. Não é fácil, porque ele é o capitão do Grêmio. Isso é algo que o novo técnico pediu, que ele não saísse. Mas temos conversado sobre isso, é real, e provavelmente continuaremos conversando. Não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, especialmente para o mercado interno. Mas vamos fazer tudo que for necessário. Renato Bittar à Rádio Rock & Pop Paraguay

Alex Arce já foi um sonho. O Palmeiras sinalizou uma proposta de 4 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões) à LDU no começo de dezembro, mas as conversas não andaram. O jogador, no entanto, comentou a possibilidade.

Quem não gostaria de jogar no Palmeiras? Alex Arce à rádio Versus, do Paraguai

O Palmeiras já anunciou a contratação de dois reforços para a temporada: Facundo Torres (ex-Orlando City) e Paulinho (ex-Atlético-MG), ambos atacantes.