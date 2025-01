Gabriel Jesus 'esquece' propostas e só quer curtir o bom momento do Arsenal no Inglês

Eleito o jogador do mês do Campeonato Inglês em dezembro após anotar cinco gols em sete jogos, o brasileiro Gabriel Jesus voltou a sorrir no Arsenal. Aproveitado com mais frequência pelo técnico Mikel Arteta, o centroavante "esqueceu" das propostas, até mesmo para voltar ao Brasil, e só pensa em continuar o crescimento na Inglaterra.

Recentemente, Gabriel Jesus teve seu nome envolvido em possível retorno ao Palmeiras, onde foi formado. Outros clubes da Europa também tentaram tirá-lo do Arsenal, mas Arteta impediu, contando com seu futebol e definindo-o como "útil."

O atacante ganhou chance e voltou a se firmar com gols e boas apresentações, das quais faz questão de comemorar. "Faz muito tempo de minha chegada ao Campeonato Inglês", afirmou, lembrando do desembarque na Europa em 2017, quando assinou com o Manchester City.

"Cheguei aqui, não como uma criança, mas muito jovem. Agora tenho 27 anos, sou pai, marido, então tudo mudou", frisou. "Acho que cresci muito como homem, e depois como profissional, como jogador, então estou muito feliz de vir para este país, apesar do frio que às vezes sentimos!", ressaltou.

Outrora encostado, ele comemora a volta por cima e sonha em dar uma volta olímpica com o Arsenal. "Você pode ver minha motivação porque há a sensação de ganhar um troféu como o Campeonato Inglês, que todo mundo sabe o quão difícil é", disse.

Depois de erguer a taça com o City, ele espera repetir a dose e não esconde sua ambição. "Quando você já ganhou, você só pensa: 'eu quero de novo, de novo e de novo'. O Arsenal foi incrível no passado e queremos voltar (às conquistas). Então nós, como jogadores, queremos ir lá e retribuir o que eles fizeram e lutar pelos fãs também."

O centroavante exalta sua alegria por ter recuperado a confiança de Arteta e se coloca à disposição para atuar em todos os setores na frente. "Quero estar em campo", disse. "Às vezes, começo jogando mais como um 9 e entendo que minha posição é no meio, mas também entendo que posso cair na direita, na esquerda, cair no centro e ficar na área. Então, meu foco agora é estar na área. Acho que os pontas que temos também adoram se movimentar, então isso me ajuda muito e os ajuda muito, pois eu também quero fazer isso."