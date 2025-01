Flamengo fecha treinos no Rio e viaja a Mogi das Cruzes para Copinha

Na manhã desta sexta-feira, o Flamengo concluiu o último treino no CT Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, de preparação para o início da Copinha. Após as atividades, a delegação rubro-negra embarcou rumo a Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde realiza a fase de grupos da competição.

O Flamengo está no Grupo 23, sediado em Mogi das Cruzes, e estreia no domingo (5), às 17h (de Brasília), diante do Cruzeiro-PB, no Nogueirão. São Bernardo-SP e Zumbi-AL também enfrentam o Rubro-Negro nesta fase.

Os clubes se enfrentam em turno único dentro da chave, com os dois primeiros avançando para o mata-mata, que será disputado em partida única até a final. Ao todo, 128 times brigarão pelo título em 2025.

PARTIU SÃO PAULO! ??? Os #GarotosDoNinho realizaram seu último treino agora pela manhã no Ninho do Urubu e embarcaram para São Paulo para a disputa de mais uma edição da @copinha! Para a Nação ficar ligadinha: Estamos no Grupo 23, que tem sede em Mogi das Cruzes e a estreia... pic.twitter.com/nk1FrqqkRz ? Flamengo (@Flamengo) January 3, 2025

Nos últimos anos, o Fla tem optado por jogar as primeiras fases da Copinha com uma equipe reserva do sub-20, enquanto os principais nomes disputam as primeiras rodadas do

O Rubro-Negro mira o pentacampeonato da competição, já que foi campeão em 1990, 2011, 2016 e 2018. O São Paulo também tem quatro taças. Internacional e Fluminense, com cinco, e o Corinthians, com 11, são os únicos times com mais títulos.