Figueiredo celebra gol em estreia de sua primeira Copinha pelo Palmeiras: "Vai ficar marcado"

O Palmeiras estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma goleada por 9 a 0 sobre o Náutico-RR, na Arena Barueri. Titular e estreante na competição, o meio-campista Figueiredo anotou um dos gols do jogo e celebrou sua estreia no principal torneio de base do Brasil.

"Queria agradecer a Deus por essa estreia, minha primeira Copinha. Estava ansioso por ela. Tive as duas lesões que me atrapalharam, mas que também me ajudaram a amadurecer e entender algumas coisas. Fiquei muito feliz com o gol na estreia. Agradeço à minha família por estarem comigo. Com certeza vai ficar marcado na minha vida", disse em entrevista à CazéTV.

Um, dois, três pontos! No primeiro desafio da molecada em 2025, a primeira vitória da temporada! ? ? Palmeiras 9×0 Náutico-RR

? Luighi (2), Riquelme Fillipi, Benedetti, Figueiredo, Thalys (2), Agner e Sorriso#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/2EsVwDlcJg ? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 3, 2025

Figueiredo não teve vida fácil nos últimos anos. Promessa da base palmeirense, o jogador sofreu com duas graves lesões no joelho. A primeira, foi em setembro de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Um ano e um mês depois, quando estava retornando aos gramados, o meia voltou a sofrer com a mesma lesão, mas do lado esquerdo, e ficou afastado dos gramados até agosto de 2024.

De volta às atividades, o atleta ficou na mira do técnico Abel Ferreira e chegou a treinar com os profissionais. Depois da Copinha, inclusive, o jogador deve integrar ao elenco principal, como revelado pelo treinador português no fim da última temporada.

O sub-20 do Verdão volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Santa Cruz-AC, pela segunda rodada. A bola rola às 21h45 (de Brasília), na Arena Barueri.