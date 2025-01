Fábio Carille acompanha primeiro treino no Vasco e afirma: "Podem esperar um time muito comprometido"

Nesta sexta-feira, o técnico Fábio Carille, anunciado pelo Vasco no dia 19 de dezembro, acompanhou o primeiro treino da equipe no CT Moacyr Barbosa desde que chegou. Em entrevista exclusiva à Vasco TV, o comandante afirmou que a expectativa está alta e garantiu ao torcedor um time muito organizado e comprometido.

"Meu recado para o torcedor vascaíno é que eles podem esperar um time muito organizado, muito determinado e comprometido com a instituição, para representarmos muito bem essa camisa e essa história tão vitoriosa dentro do futebol brasileiro", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

O técnico também revelou como foi o primeiro contato com os funcionários do clube e disse estar ansioso para a reapresentação de todo o elenco, que acontece na próxima segunda-feira.

"Esse primeiro contato com os funcionários do clube foi muito legal, acompanhando já o treinamento do Ramon com o sub-20, que vai começar a competição (Carioca) com alguns profissionais. Estou muito feliz e com a expectativa muito grande de fazer um ano maravilhoso aqui com o trabalho de todos", falou.

"Não vejo a hora que chegue o dia 6 para que todos esses atletas se reapresentem e a gente comece a trabalhar para deixar tudo organizado e fazer um ano positivo", concluiu.

Carille fará seu primeiro dia de trabalho na segunda-feira. Nesta sexta, o novo comandante fez a visita somente para acompanhar o elenco vascaíno e conhecer as instalações do CT.