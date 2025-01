Em jogo equilibrado, Juventude vence Comercial Tietê em estreia pela Copinha

O Juventude estreou na Copinha com vitória ao bater o Comercial Tietê por 1 a 0, nesta sexta-feira. A partida, que aconteceu no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP), contou com gol de Roberson, que entrou no segundo tempo. Os times pertecem ao grupo 12 da competição.

Agora, com três pontos, o Juventude começa a Copinha na primeira posição de seu grupo. O Comercial Tietê, por sua vez, derrotado, é o quarto. América-RN e Operário Caaropoense ainda se enfrentam para fechar a primeira rodada.

Pela segunda rodada da Copinha, o Juventude retorna aos gramados na segunda-feira (6), para enfrentar o América-RN, às 15h15 (de Brasília), no Estádio José Ferreira Alves. Por sua vez, o Comercial Tietê pega o Operário Caaropoense, no mesmo dia, às 13h, no mesmo estádio.

O gol do Juventude saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Após erro na saída de bola do Comercial Tietê, Gui Teixeira recuperou a posse de bola e passou para Roberson, que finalizou na saída do goleiro para dar números finais a partida.