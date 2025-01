Em Jaú, São Paulo encerra preparação para estreia na Copinha; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, em Jaú, no interior paulista, o São Paulo encerrou a preparação para a estreia na Copinha. A equipe entra em campo no sábado, contra o Serra Branca-PB, no estádio Zezinho Magalhães, às 19h (de Brasília).

Sob comando do técnico Allan Barcelos, a equipe finalizou os preparativos e realizou o último trabalho com bola. O treinador pôde utilizar o treinamento para ajustar os últimos detalhes.

O elenco se prepara para disputar a competição desde dezembro de 2024, pouco tempo após o encerramento da temporada do sub-20. O time, inclusive, foi campeão da Copa do Brasil da categoria naquele ano, após bater o Palmeiras na grande final.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Tetracampeão, o São Paulo busca voltar a vencer o torneio após seis anos. O último título do Tricolor Paulista na Copinha foi em 2019, quando superou o Vasco na decisão. Em 2024, o time caiu nas oitavas de final para o Novorizontino.

Apesar da eliminação precoce na última edição, equipe do Morumbi chega novamente como uma das favoritas ao título. O atacante Ryan Francisco é o grande destaque do time. Em 2024, ele foi o artilheiro do sub-20 do Tricolor, com 38 gols marcados. Outro jogador para ficar de olho é Ferreira, que também atua no ataque. O atleta somou 19 tentos e oito passes para gol na última temporada.

Ambos os atletas devem iniciar a partida como titular. Uma provável escalação do São Paulo tem: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Igão e Rickelme; Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.

O São Paulo integra o Grupo 11 do principal torneio de base do Brasil. Além do Serra Branca-PB, o Tricolor Paulista também enfrenta na primeira fase o Picos-PI e o XV de Jaú-SP.