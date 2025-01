Econômico, Santos estreia na Copinha com vitória 'magra' sobre o Tirol-CE

Tradicional 'Meninos da Vila', o Santos não fez uma grande exibição na sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na cidade sede em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, nesta sexta-feira, o time paulista superou o CEFAT/Tirol-CE por 1 a 0, com gol de Gabriel Bontempo, ainda na primeira etapa, pelo Grupo 7.

Tricampeão, o Santos teve amplo domínio da partida, mas pecou nas finalizações, consagrando por vezes o goleiro Vitor Hugo, do Tirol, mostrando que a falta de afinidade com as redes não é um problema somente do elenco principal. O resultado deixou o Santos na vice-liderança da chave, que é liderada pelo Ferroviária, que aplicou 8 a 0 no Jaciobá-AL.

Segundo maior campeão da competição com cinco títulos, o Fluminense também estreou com vitória. Pelo Grupo 10, na cidade sede de Lins, o time carioca superou a Inter de Limeira por 2 a 1. João Lourenço, duas vezes convertendo pênaltis, foi o destaque. Wendel descontou para o time do interior paulista.

Outro time que estreou com os três pontos foi o Osasco Audax, pelo Grupo 17, vencendo o Mazagão-AP, por 3 a 0. No Grupo 12, América-RN e Operário-AC ficaram no empate por 1 a 1 na cidade sede de Santana de Parnaíba. Mesmo resultado de Francana e Nova Iguaçu, pelo Grupo 05, em Franca.

Confira jogos da noite:

America-RN 1 x 1 Operário-AC

Fluminense-RJ 2 x 1 Inter de Limeira-SP

Francana-SP 1 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Osasco Audax-SP 3 x 0 Mazagão-AP

Santos-SP 1 x 0 CEFAT/Tirol-CE