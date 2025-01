Dudu diz que não jogava no Palmeiras por opção de Abel: 'estava bem'

Agora atacante do Cruzeiro, Dudu afirmou que foi pouco aproveitado em seu último ano pelo Palmeiras por opção do técnico Abel Ferreira. O jogador foi apresentado pelo clube mineiro nesta sexta-feira (3).

Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. [...] Eu estava treinando, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos [de não me utilizar] depois ele responde lá. Dudu, atacante do Cruzeiro

Dudu no Palmeiras em 2024

O atacante ficou à disposição de Abel no meio do ano e fez 19 jogos, apenas quatro deles como titular. O camisa 7 perdeu parte da temporada devido a uma cirurgia no joelho.

Além disso, Dudu não saiu do banco de reservas em outras dez partidas. O atacante fez sua última partida pelo clube paulista na derrota para o Fluminense pela última rodada do Brasileirão.

O jogador rescindiu seu contrato com o Palmeiras e acertou com o Cruzeiro até o fim de 2027. Dudu deixou o clube paulista sem homenagens e adotou um discurso de "página virada" e foco no time mineiro.

O que mais Dudu falou

História no Palmeiras: "O que eu fiz no Palmeiras está lá, 13 títulos. Pode ter certeza que ninguém vai esquecer. Aquele Dudu ficou lá em São Paulo. O que ficou lá no Palmeiras ficou. Tenho que pensar para frente. O passado a gente não modifica. Hoje tenho uma nova história para construir aqui no Cruzeiro".

Retomada de negociação com o Cruzeiro: "Eu falei com o presidente e com o Alexandre [Mattos] que a gente poderia retomar a conversa mais para o final do ano. Se existiu o Dudu do Palmeiras, que conquistou títulos, isso foi porque o Cruzeiro me deu uma estrutura de chegar até o profissional".

Acerto com o Cruzeiro: "Cara, eu acho que Deus escreve as coisas no momento certo. Eu acho que o momento certo era esse, de eu vir para o Cruzeiro, de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. O que ficou pra trás, ficou pra trás. Para mim é olhar pra frente. Hoje eu tô aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro. Se eu tivesse feito algo de errado, vocês podem ter certeza que eu não teria confiança do presidente".