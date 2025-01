Dudu é apresentado no Cruzeiro, minimiza polêmica e quer olhar para frente

O atacante Dudu foi apresentado nesta sexta-feira (3) como novo reforço do Cruzeiro e minimizou a polêmica do meio do ano. Na ocasião, o time mineiro chegou a anunciar a contratação do camisa 7, mas o jogador mudou de ideia e resolveu seguir no Palmeiras até o fim da temporada.

Cara, eu acho que Deus escreve as coisas no momento certo. Eu acho que o momento certo era esse, de eu vir para o Cruzeiro, de voltar a vestir a camisa do Cruzeiro. Eu acho que o que ficou pra trás, ficou pra trás. Pra mim é olhar pra frente. Hoje eu tô aqui, vestindo a camisa do Cruzeiro. Se eu tivesse feito algo de errado, vocês podem ter certeza que eu não teria confiança do presidente, do Pedro, do Alexandre. Então, acho que eu tenho que olhar pra frente. Dudu

Eu falei com o presidente e com o Alexandre [Mattos] que a gente poderia retomar a conversa mais para o final do ano. Se existiu o Dudu do Palmeiras, que conquistou títulos, isso foi porque o Cruzeiro me deu uma estrutura de chegar até o profissional.

O que eu fiz no Palmeiras está lá, 13 títulos. Pode ter certeza que ninguém vai esquecer. Aquele Dudu ficou lá em São Paulo. O que ficou lá no Palmeiras ficou. Tenho que pensar para frente. O passado a gente não modifica. Hoje tenho uma nova história para construir aqui no Cruzeiro.

O que mais Dudu falou

Pouca utilização no Palmeiras: Eu não joguei lá [Palmeiras] por opção do treinador. Igual aqui [no Cruzeiro]. [...] Estava treinado, estava bem fisicamente. Opção do treinador. Estava sempre no banco e o treinador optou por não me colocar. Aí os motivos depois ele responde lá. Não penso mais no Palmeiras. Não preciso mais responder perguntas sobre o Palmeiras

Dupla com Gabigol: "Eu acho que sempre estou falando com ele sempre falava quando jogava contra e agora falamos muito pelo WhatsApp. Gabriel é um grande jogador, tenho certeza que vai chegar para nos ajudar também".

Espaço no Cruzeiro: "Se eu não chegar, me dedicar, tem outros 26 que querem jogar também. Eu penso dessa forma. Você não vai jogar com nome. O Dudu vai ter que mostrar porque tem que estar jogando. Isso foi fundamental na minha escolha de voltar ao Cruzeiro".