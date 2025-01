Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço espera fechar contratação de zagueiro entre "hoje e amanhã"

Nesta quinta-feira, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, afirmou em entrevista que espera concretizar a contratação de um zagueiro até esta sexta, mas também não fechou as portas para um possível segundo reforço para o setor defensivo do Cabuloso. Pedrinho também valorizou Gabigol e lamentou que o Mineirão não possa ser lotado na apresentação do novo camisa nove da Raposa.

"Falta só mais um, que está para resolver de hoje pra manhã. Esperamos que até sábado ele já esteja aí para apresentarmos o time completo. É zagueiro... mas nada muda que sejam dois (reforços). Tem o argentino na parada também", declarou.

Se trata do zagueiro argentino Valentin Gómez, que atualmente defende o Vélez Sarsfield, da Argentina, e seria alvo do Cruzeiro. Fabrício Bruno, do Flamengo, e David Luiz, agora livre no mercado após não ter seu contrato renovado pelo próprio Rubro-Negro, também são nomes que interessariam ao clube mineiro.

"O Gabigol até dispensa fazer alguma coisa. Ele já tem o marketing dele e o torcedor já sabe, né? Agradecer o carinho da torcedores, vendemos 43 mil ingressos (apresentação de Gabigol), e se tivesse 100 mil, venderíamos. Como o Mineirão está em reforma, não podemos liberar uma parte. Lamentável, encheríamos o estádio, mas infelizmente faz parte", continuou.

ídolo do Flamengo, Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro na última quarta. Com a camisa do Rubro-Negro, disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas). O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília).

"Hoje temos Cássio, Dudu e Gabigol, os três maiores jogadores dos seus clubes nos últimos dez anos (Corinthians, Palmeiras e Flamengo, respectivamente), e conseguimos trazê-los para o Cruzeiro. A gente espera que eles, juntamente com o nosso grupo, se encaixem bem e que tenhamos muito sucesso nesse ano", completou Pedro Lourenço.

O novo dono do Cabuloso tem investido pesado no futebol. Além de Gabigol, o empresário acertou a contratação do atacante Dudu, ídolo do Palmeiras, para 2025. Em 2024, ele também promoveu as chegadas de vários jogadores, dentre eles Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians.