Cruzeiro divulga informações para apresentação de suas novas contratações; confira a programação

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o Cruzeiro divulgou as informações da apresentação de seus novos reforços para 2025. Confira abaixo a programação do evento.

A cerimônia, que ocorrerá neste sábado, no Mineirão, a partir das 10h45 (de Brasília), teve seus 43 mil ingressos (vendidos pelo preço simbólico de R$10) esgotados. Seis atletas serão apresentados à torcida do Cabuloso, dentre eles Gabigol e Dudu, duas contratações bombásticas desta janela.

Ídolo do Flamengo, Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro na última quarta. Com a camisa do Rubro-Negro, disputou 308 jogos e marcou 161 gols, além de 43 assistências. Em relação aos títulos, foram 13 conquistados (duas Copas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Cariocas). O atleta será apresentado oficialmente no próximo sábado, no Mineirão, às 12h (de Brasília).

Esta será a segunda passagem de Dudu pelo Cruzeiro. Ele foi revelado nas categorias de base da equipe. No profissional são 25 jogos, com dois gols e duas assistências. Na sequência, passou por Dynamo Kyiv, Grêmio e Al-Duhail antes de acertar com o Palmeiras.

O jogador chegou ao Verdão em 2015 e se tornou ídolo. Foram 12 títulos e diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Antes da apresentação, a equipe de vôlei do Cruzeiro fará uma volta olímpica com o troféu do Mundial de Clubes masculino. Agora pentacampeão da competição (2013, 2015, 2016, 2021 e 2024), o Cabuloso também ficou com a prata em 2012 e 2019 e levou o bronze em 2017 e 2022.