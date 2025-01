Corinthians x Gazin Porto Velho: veja informações e onde assistir à estreia do Timão na Copinha

O Corinthians faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, neste sábado. O Timão encara o Gazin Porto Velho, de Rondônia, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André.

Atuais campeões, os Filhos do Terrão vão em busca do 12º título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.

Último treino dos #FilhosDoTerrão antes da estreia na @copinha! ???? ? Gazin Porto Velho (RO)

? 21h30 (horário de Brasília)

?? Bruno José Daniel

? SporTV ? Rodrigo Gazzanel / Corinthians#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/r2TgOVQKjc ? Corinthians (@Corinthians) January 3, 2025

Comandado por Orlando Ribeiro, o Corinthians tem como principais destaques o lateral esquerdo Denner, o volante Luiz Gustavo Bahia, o meia Dieguinho, o ponta Luiz Fernando e o atacante Gui Negão. O elenco que vai disputar a Copinha é menos experiente em relação ao de edições anteriores.

Corinthians e Gazin Porto Velho integram o Grupo 27 da Copa São Paulo de Juniores de 2025. Além dos dois, a chave ainda conta com o Santo André e o Rio Branco-AC.

Onde assistir: SporTV (canal fechado) e Globoplay (streaming).