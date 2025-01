Corinthians vê alinhamento entre base e profissional como fórmula de sucesso; entenda

O Corinthians tem como objetivo, cada vez mais, alinhar o planejamento da base com o futebol profissional. Um pilar responsável pela "ponte" entre os departamentos é Alex Brasil, contratado em setembro como executivo das categorias inferiores.

Alex não trabalha apenas diretamente com Claudinei Alves, diretor estatutário que cuida do departamento, como é o responsável por discutir questões de planejamento com Fabinho Soldado, executivo e homem-forte do futebol profissional. Um tema tratado pela dupla, por exemplo, foi a utilização de Renato e Kayke, do sub-20, nos treinos de pré-temporada do time de cima.

"O trabalho com o profissional existe, claro, tive reunião com o Fabinho, abordamos alguns nomes, trouxemos nomes que eles utilizariam, como Kayke e Renato. Essa integração existe. o Corinthians faz tudo em conjunto, ninguém toma decisão dozinho", comentou Alex em entrevista coletiva na última quinta-feira, no CT Joaquim Grava.

O clube reconhece a dificuldade de implementar um mesmo padrão de jogo entre as equipes de base e o time profissional, mas aposta na integração máxima e na troca de informações entre os departamentos do clube para que haja uma sintonia do portão do centro de treinamento para dentro.

"Não é uma metodologia de trabalho simples, a gente quer integrar todas as comissões no CT, do sub-14 ao 20. A gente ainda não conseguiu implementar essa promessa de padronizar o modelo de jogo, mas isso tem sido trabalhado, de integrar as comissões. Vamos ter essa integração, para todos ficaram cientes do que vem acontecendo. Essa integração existe com o Fabinho, trocamos figurinha em relação a isso. Esperamos ter sucesso em todas as categorias", complementou Alex, que foi elogiado por Claudinei Alves durante a entrevista.

"Alex é executivo, ele comanda toda a base. Tudo passa por mim (Claudinei), sou dirigente estatutário, mas ele estava no mercado e tivemos a sorte de encontrá-lo", disse o diretor.

Além de Kayke e Renato, mais nomes do sub-20 podem participar dos treinos da equipe profissional a partir do dia 7 de janeiro (terça-feira), no CT Joaquim Grava. Apesar de reconhecer a importância de ter resultados na base, especialmente na Copinha, a diretoria entende que a preparação do time de cima é a prioridade do clube.

A Copa São Paulo começa no próximo sábado para o Corinthians, em jogo contra o Gazin Porto Velho-RO. A equipe está no grupo 27, também formado por Santo André e Rio Branco-AC.