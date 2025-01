Copinha: dia 1 tem reserva herói, lambança de gandula e dor em bandeirinha

O pontapé inicial da Copinha 2025 foi dado, e alguns dos seis jogos desta quinta-feira (2) reservaram surpresas aos fãs do torneio que inaugura o calendário nacional.

O dia 1 da Copinha

São Carlos x Imperatriz-MA, que estreou a competição, ficou marcado por virada protagonizada pelo reserva Kauan Silva. O jogador do time do interior paulista iniciou no banco e viu os visitantes abrirem o placar, mas entrou e mostrou seu talento: primeiro, o centroavante partiu do campo de defesa, fez fila e empatou o duelo em um golaço, e menos de cinco minutos depois cravou a virada ao aproveitar um rebote.

A primeira zebra da Copinha envolveu o Cruzeiro, atual vice-campeão do torneio e time de Kaique Kenji, filho do ex-lateral-esquerdo Kléber. O time mineiro abriu o placar sobre o Real Brasília justamente com a sua estrela, mas bobeou e cedeu o 1 a 1 no último lance.

O empate cruzeirense, inclusive, contou com uma trapalhada do gandula: após lançamento do goleiro Marcelo, a bola parou no toldo de proteção dos árbitros, e o responsável pela reposição, na tentativa de se livrar do problema, piorou a situação ao arremessar outra bola — que também ficou presa no local.

Outra curiosidade do dia ficou com uma substituição na arbitragem em Votuporanguense x Floresta-CE. No 2° tempo do duelo, o bandeirinha Marlon Spinola sentiu dores musculares e precisou paralisar o embate para alertar Danilo Ricardo Salgado, que atuou como juiz de campo. Diante da lesão, o 4° árbitro Paulo César Francisco fez as vezes de assistente.

A noite terminou com susto (e virada) do Botafogo. A equipe tomou o 1 a 0 do Fast ainda na casa dos cinco minutos, mas reagiu no 2° tempo e virou com gols do lateral Kaique Pereira — joia que tem multa avaliada em R$ 138 milhões — e do meia Cauâ Zappelini.

Assista aos destaques

GOLAÇO!



São Carlos 1x1 Imperatriz



?? Kauan Silva



Copinha - Grupo 13 - 1ª Rodada pic.twitter.com/KsUTMR58Ih -- Futeboleiros (@futteboleiros) January 2, 2025

MARAVILHAS DA COPINHA!



No jogo entre Cruzeiro e Real Brasília a bola ficou presa num toldo



O gandula foi jogar outra bola pra tirar e ela FICOU PRESA TAMBÉM



Aí a torcida foi ao DELÍRIO pic.twitter.com/88BdUnLamU ? VULGÃO??? ?? (@VULGAOTT) January 2, 2025

Veja todos os resultados

São Carlos 2 x 1 Imperatriz-MA (Grupo 13)

Mirassol 2 x 1 Rio Branco-ES (Grupo 4)

Cruzeiro 1 x 1 Real Brasília (Grupo 13)

Criciúma 1 x 0 Capitão Poço-PA (Grupo 4)

Votuporanguense 2 x 0 Floresta (Grupo 1)

Botafogo 2 x 1 Fast (Grupo 1)