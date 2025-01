Copa São Paulo tem no segundo dia as estreias de Palmeiras, Santos, Fluminense e Atlético-MG

O segundo dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior promete muita movimentação. Com 22 jogos recheando a primeira sexta-feira do ano, as estreias de Palmeiras, Santos e Fluminense puxam os destaques. Encontro de duas equipes tradicionais, o confronto entre Guarani e Atlético-MG também será atração na continuação da primeira rodada.

O tradicional torneio começou nesta quinta-feira e a final será no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final depois de alguns anos em reforma.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

Às 18h, o Palmeiras, bicampeão da Copinha - 2022 e 2023 - estreia na competição. O clube alviverde encara o Náutico de Roraima, na Arena Barueri, pelo Grupo 19. O time paulista é grande favorito. Um pouco mais tarde, é a vez do Fluminense dar início a sua trajetória enfrentando uma tradicional equipe do interior de São Paulo. Os cariocas encaram a Inter de Limeira, às 19h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, em um duelo válido pelo Grupo 10.

Em Araraquara, no Grupo 7, o Santos abre a sua participação enfrentando o Tirol, do Ceará. A bola rola às 20h.

Em Franca, Atlético-MG e Guarani fazem um dos jogos mais aguardados da rodada. Campeões brasileiros conhecidos por formar grandes jogadores, o duelo nas categorias de base também chama atenção. Presentes no Grupo 5, o apito inicial no estádio José Lancha Filho será às 21h30.

A primeira rodada da Copinha será disputada até o próximo domingo, quando também já se inicia a segunda rodada.

Confira os jogos desta sexta-feira:

12h45

Comercial x Retrô-PE

13h00

Tanabi x Operário-PR

CA Bandeirante x Tuna Luso-PA

Tupã x Brasiliense-DF

Desportivo Brasil x Dom Bosco-MT

15h00

Vitória-BA x São José-RS

15h15

Santa Cruz-PE x Força e Luz-RN

Azuriz-PR x Botafogo

CRB-AL x Água Santa

Coritiba x Hercílio Luz-SC

15h45

Oeste x Santa Cruz-AC

16h00

Comercial de Tietê-SP x Juventude-RS

16h45

Linense x Coimbra-MG

17h45

Ferroviária x Jaciobá-AL

18h00

Palmeiras x Náutico-RR

18h15

América-RN x Operário-MS

19h00

Fluminense-RJ x Inter Limeira

19h15

Francana x Nova Iguaçu-RJ

19h30

Audax x Mazagão-AP

20h00

Santos x Tirol-CE

21h30

Atlético-MG x Guarani

21h45

Athletico-PR x Ferroviário-CE