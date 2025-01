Com um a menos, Coritiba vira sobre Hercílio Luz em estreia na Copinha

O Coritiba iniciou a Copinha com uma vitória de virada sobre o Hercílio Luz por 2 a 1 nesta sexta-feira. O jogo da primeira rodada do grupo 15 aconteceu no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz (SP), e contou com gols de Lucas Agueiro para o Hercílio Luz e de Thiago Azaf (duas vezes) para o Coxa. Os paranaenses fizeram os dois gols quando estavam com apenas dez em campo.

Diante dos três pontos somados, o Coritiba largou a Copinha na segunda colocação de seu grupo. Já o Hercílio Luz assumiu a terceira posição. O Desportivo Brasil ficou com a primeira colocação, após derrotar o Dom Bosco por 3 a 0, na abertura da rodada.

Pela segunda rodada da Copinha, o Coritiba volta aos gramados na segunda-feira (6), para enfrentar o Dom Bosco, às 15h15 (de Brasília), no Estádio Ernesto Rocco. O Hercílio Luz, por sua vez, no mesmo dia, às 13h, enfrenta o Desportivo Brasil, no mesmo estádio.

O Hercílio Luz inaugurou o marcador aos 4 minutos da etapa complementar. Em cobrança de falta, Lucas Agueiro bateu direto para o gol e balançou as redes defendidas por Santiago.

Aos 11 minutos, o Coritiba ficou com um a menos, já que Lohan foi expulso. Porém, mesmo com apenas dez jogadores, a equipe paranaense lançou-se ao ataque e conseguiu o empate. Thiago Azaf não perdeu a oportunidade e igualou tudo no Estádio Ernesto Rocco, aos 13.

O Coritiba virou o placar aos 35 minutos. Thiago Azaf aproveitou o erro defensivo do Hercílio Luz, deixou Maestri e Santarém para trás, e finalizou forte para garantir os três pontos ao Coxa.