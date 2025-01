Com Paulista à vista, Abel Ferreira busca se isolar como técnico com mais títulos pelo Palmeiras

O técnico Abel Ferreira irá disputar sua quinta temporada completa Palmeiras em 2025. Com a temporada começando um pouco mais cedo, o português busca se isolar como treinador com mais títulos pelo Verdão. Atualmente, está ao lado de Oswaldo Brandão, com 10 taças cada um.

Anunciado pelo Palmeiras em outubro de 2020, Abel Ferreira comandou o Verdão nas conquistas de dez títulos. Foram três Paulistas (2022, 2023 e 2024), três Brasileiros (2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2022), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

A primeira taça conquistada por Abel no Verdão foi a Libertadores de 2021. O treinador esteve à beira do gramado na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Maracanã. Enquanto o último título foi o do Campeonato Paulista de 2024. O treinador conquistou pelo menos um título por temporada.

Oswaldo Brandão, que vem logo atrás de Abel no ranking precisou de cinco passagens pelo clube para conquistar o mesmo número de taças. Ele conquistou um Torneio Início do Campeonato Paulista (1946), uma Taça Cidade de São Paulo (1946), quatro Campeonatos Paulistas (1947, 1959, 1972 e 1974), três Campeonato Brasileiro em 1960, 1972 e 1973) e um Torneio Laudo Natel (1972).

Em questão de títulos, Abel Ferreira também tem vantagem como técnico estrangeiro com mais títulos pelo Palmeiras. Atrás dele estão os uruguaios Humberto Cabelli e Ventura Cambon, que têm quatro taças cada um.

O técnico Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. Presidente reeleita no clube, Leila Pereira tem intenção de renovar com o treinador até 2027, que é quando irá encerrar seu segundo mandato.

Nesta temporada, o treinador tem a chance de conquistar cinco títulos. Com calendário cheio, o Palmeiras disputa o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.