Com nona vitória seguida, João Fonseca vai à final em Camberra

Mais um jogo, mais uma vitória. João Fonseca voltou a triunfar no Challenger 125 de Camberra, na Austrália, e avançou nesta sexta-feira, à final do torneio. A vítima da vez foi o britânico Jacob Fearnley (#99 do mundo), que tombou em dois sets, com parciais de 6/3 e 6/3.

O carioca de 18 anos, #145 do ranking, agora soma nove vitórias consecutivas. Além das quatro na capital australiana, João venceu cinco partidas durante a campanha do título no ATP Next Gen Finals, em Gidá, na Arábia Saudita - torneio que reuniu, duas semanas atrás, os oito tenistas mais bem ranqueados de até 20 anos.

Com a campanha em Camberra, João garante que vai assumir, na próxima semana, o melhor ranking de sua carreira, entrando no top 130 mesmo que perca a decisão do torneio. Se for campeão, o brasileiro pulará para o 113º posto na lista da ATP.

O adversário de Fonseca na final sairá do jogo entre o espanhol Martín Landaluce (#151) e o americano Ethan Quinn (#202). O carioca nunca enfrentou o americano, mas duelou com Landaluce em novembro, pelo Challenger de Lyon, e saiu com uma vitória apertada por 6/2, 3/6 e 7/6(9).