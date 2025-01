Com gols no fim, Vitória vence São José-RS em estreia na Copinha

O Vitória venceu o São José-RS por 2 a 0 na estreia da Copinha, em duelo que ocorreu nesta sexta-feira, no Estádio José Vessi, em Cravinhos-SP. No final do jogo, Lohan e João Pedro marcaram os gol da vitória do time baiano.

Com o triunfo, o Vitória somou os primeiros três pontos e assumiu a liderança do Grupo 8. O Comercial, que venceu o Retrô por 1 a 0, também nesta sexta-feira, é o segundo colcoado. Já o São José-RS ocupa a lanterna da chave pelo saldo de gols.

Ambos os times voltam a campo para a próxima rodada na segunda-feira, novamente no estádio José Vessi. O Vitória encara o Retrô, às 15h (de Brasília), enquanto o São José-RS duela contra o Comercial, às 12h45.

FÁBRICA DE TALENTOS DEFINIDA! ???? O jogo começa às 15h e terá transmissão pelo SporTV.#PegaLeão #Copinha2025 #FábricadeTalentos pic.twitter.com/P3OSLDNgW1 ? EC Vitória (@ECVitoria) January 3, 2025

O primeiro tempo contou com certa superioridade do São José-RS, que chegou a acertar a trave do Vitória. O time baiano pouco fez para assustar os gaúchos na primeira etapa.

O Vitória melhorou no segundo tempo. Mas apenas aos 43 minutos a equipe baiana abriu o placar. Após cruzamento na área, Lohan aproveitou bola mal afastada pela defesa do São José e bateu de primeira, sem chance para o goleiro.

Três minutos após abrir o placar, o Vitória chegou ao segundo gol. Marcinho derrubou Paulo Roberto na grande área, e o árbitro marcou pênalti para o Rubro-Negro. Na cobrança, João Pedro desolocou o goleiro e deu números finais à partida.