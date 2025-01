Campeão do TUF, Mairon Santos mede forças contra Francis Marshall no UFC 313

Em agosto de 2024, Mairon Santos disputou a luta mais importante de sua carreira até então. Na final da 32ª edição do reality show 'The Ultimate Fighter', o brasileiro fez bonito, nocauteou Kaan Ofli, conquistou o título do programa e, principalmente, garantiu um contrato no UFC. Alguns meses após o confronto, o jovem de apenas 24 anos já sabe os detalhes de sua primeira luta oficial como atleta contratado do Ultimate. 'The Legend', como é conhecido, medirá forças contra Francis Marshall.

O duelo, a ser disputado na categoria dos pesos-penas (66 kg) e apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, está encaminhado para o card do UFC 313, no dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Assim como Mairon, Francis também vem de vitórias. E, curiosamente, o americano entrou em ação pela última vez no mesmo evento em que o brasileiro se sagrou campeão do TUF, em agosto. Na oportunidade, Marshall desbancou Dennis Buzukja.

Brasil em peso no UFC 313

Ainda tomando forma e sem suas lutas principais anunciadas, o card do UFC 313 já conta com uma grande presença do 'Esquadrão Brasieiro'. Além de Mairon Santos, o evento em Las Vegas também contará com um duelo 100% verde-amarelo: Vitor Petrino vs Jhonata Diniz, entre os pesos-pesados. Já nos meio-médios (77 kg), Carlos Leal busca seu primeiro triunfo na empresa contra o americano Alex Morono.

