Botafogo anuncia rescisão de contrato com Artur Jorge, que vai para o Qatar

O Botafogo informou que chegou a um comum acordo com o técnico Artur Jorge para a rescisão do seu contrato e de seu staff. Ao que tudo indica, o Al-Rayyan, do Qatar, teria acordo encaminhado para a contratação do português.

"Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O Clube agradece aos profissionais campeões da Conmebol Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas. A nova comissão técnica será anunciada em breve", escreveu o Glorioso, em seu X.

Contratado junto ao Braga no início de 2024, Artur Jorge comandou o Botafogo em 55 partidas, das quais venceu 31, empatou 15 e foi superado em apenas nove.

Sob o comando do português de 53 anos, o Glorioso conquistou a Libertadores e do Campeonato Brasileiro na mesma temporada, feito que só Santos de Pelé (1962 e 1963) e Flamengo de Jorge Jesus (2019) haviam alcançado até então.

O clube carioca tem sofrido com várias saídas de jogadores neste fim de temporada. Gatito Fernández, Eduardo e Almada acertam com Cerro Porteño, Cruzeiro e Lyon, respectivamente. Tchê Tchê, Marçal e Pablo não renovaram contrato. Por fim, Adryelson retornou ao Lyon após empréstimo.