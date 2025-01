Botafogo anuncia saída de Artur Jorge e promete nova comissão técnica em breve

Artur Jorge deixou oficialmente o Botafogo. O clube confirmou a rescisão em comum acordo nesta sexta-feira. O técnico ainda não fala com todas as letras, mas tem negócio encaminhado com o Al Rayyan, do Catar.

No comunicado, o Botafogo agradece o português e seu staff pelo trabalho que resultou nos títulos da Libertadores e do Brasileirão em 2024. O clube também prometeu que a nova comissão será anunciada "em breve".

Nas últimas semanas, alguns nomes foram consultados pela diretoria botafoguense. Um deles foi André Jardine, técnico do América do México e recentemente tricampeão nacional no país da América do Norte. Houve uma conversa que até agradou o treinador, mas é difícil convencê-lo a deixar o posto de ídolo que ocupa no clube atual.

Outro nome citado foi Roger Machado, do Internacional. Entretanto, o empresário do treinador garantiu que não houve contato entre ele e o clube carioca. Roger foi responsável pela remontada do clube gaúcho no Brasileirão em 2024. A equipe terminou na terceira posição mesmo após um primeiro turno ruim. Segundo seus representantes, ele está feliz no cargo.

O técnico português deixa o Botafogo após ter recebido menos do que esperava pelos títulos conquistados. As taças renderam a Artur Jorge um bônus de R$ 17 milhões, valor considerado suficiente pelo Botafogo. Entretanto, o treinador queria também um aumento salarial.

Com propostas até mesmo do Brasil e de clubes do Oriente Médio, Artur Jorge preferiu deixar o Botafogo. Ele ainda tinha contrato até o fim de 2025. No comando da equipe carioca, foram 55 jogos e 32 vitórias, 14 empates e apenas nove derrotas.

A espera de um novo técnico, o Botafogo tem estreia prevista no Campeonato Carioca para o dia 12, diante do Maricá, no Engenhão.