Baixa na estreia da Copinha, promessa do Santos tenta superar lesões para deslanchar em 2025

O meio-campista Bernardo vive a expectativa de atender as expectativas da torcida do Santos e enfim deslanchar em 2025. Para isso, porém, o jovem precisará superar um antigo problema que tem o prejudicado: as lesões.

Bernardo deve desfalcar a equipe nas duas primeiras rodadas da Copinha. Ele sentiu um incômodo muscular na coxa no fim do ano passado e deve ficar à disposição do técnico Leandro Zago apenas na terceira rodada da competição.

Mesmo ausente das primeiras partidas, o atleta não foi cortado da lista de inscritos. Ele tem o prestígio de Zago, mas sabe que precisará superar os problemas físicos para ser titular do time e ganhar sequência.

O ano de 2024 de Bernardo foi atrapalhado por lesões. Um dos principais destaques do sub-20 e pedido pela torcida na equipe, o meia seria promovido ao time principal, então comandado por Fábio Carille, mas sofreu com contusões. Ele, assim, não chegou a ter oportunidades, apesar de ter sido inscrito na Série B.

Na oportunidade, o garoto vinha treinando com o plantel no CT Rei Pelé e teve que passar por um longo processo de fortalecimento muscular. Ele voltou a atuar em meados de agosto, pelo time sub-20, mas sentiu novas dores naquele mesmo mês e, desde então, vinha se preparando para a Copinha.

Bernardo teve nova lesão já em dezembro do ano passado. A princípio pensava-se em um problema mais grave, mas, ao detectar que tratava-se de uma contusão leve, ele foi mantido entre os inscritos.

O meia de 19 anos, agora, espera uma temporada livre de problemas físicos para ter chances na equipe profissional e retribuir a expectativa da torcida em cima do seu potencial.

Último treino antes da estreia na #CopinhaSicredi2025! ? pic.twitter.com/vklHY9rCmL ? Santos FC (@SantosFC) January 3, 2025

O Santos faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, nesta sexta-feira. O Peixe encara o Tirol, do Ceará, a partir das 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. Os times ocupam o Grupo 7, que ainda tem Jaciobá e Ferroviária.

Os Meninos da Vila vão em busca do quarto título da principal competição de base do país. O clube conquistou a taça do torneio em 1984, 2013 e 2014.