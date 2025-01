Atlético-MG sofre virada do Guarani e estreia com derrota na Copinha

Nesta sexta-feira, pela Grupo 5 da Copinha, o Atlético-MG estreou diante do Guarani no Estádio Municipal Doutor José Lancha Filho e perdeu por 2 a 1, de virada. O gol do Galo foi marcado por Pedro Ataide, enquanto Freitas e Pedro Manoel garantiram o triunfo ao Bugre.

Com o resultado negativo, o Atlético-MG ficou na última colocação do grupo, enquanto o Guarani assumiu a primeira colocação. Francana e Nova Iguaçu, as outras duas equipes do grupo, se enfrentaram mais cedo e empataram por 1 a 1.

O Atlético-MG retorna aos gramados na próxima segunda-feira, diante do Nova Iguaçu, às 17h15 (de Brasília), no mesmo local. Também na segunda, o Guarani encara o Francana, desta vez às 15h.

O gol do Galo saiu aos 13 minutos da etapa inicial, com Pedro Ataide. O atleta deslocou muito bem o goleiro e converteu a cobrança de pênalti.

Já aos 29 do segundo tempo, Freitas, do Guarani, recebeu linda assistência de Léo e bateu firme, no canto direito do goleiro Pedro Cobra.

Até que nos acréscimos, Pedro Manoel matou no peito e finalizou para o fundo das redes.