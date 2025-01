Amistoso entre Internacional e seleção do México tem horário definido; veja

Nesta sexta-feira, foi definido o horário do amistoso do Internacional contra a seleção do México, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida acontece às 21h (de Brasília) do próximo dia 16 (quinta-feira).

O jogo serve como preparação para ambas as equipes. O Inter estreia na temporada no dia 22 de janeiro (quarta-feira), diante do Guarany, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Já o próximo compromisso dos mexicanos será no dia 21 de março, contra o Canadá, pela semifinal da CONCACAF.

O elenco Colorado se reapresentará nesta segunda-feira. Assim, o time terá dez dias para se preparar para o amistoso.

Até aqui, o Internacional não anunciou nenhum reforço para a temporada. A única negociação foi a venda de Gabriel Carvalho ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita.