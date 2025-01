Esposa de jogador diz ser vítima de agressão e xenofobia em Portugal

A influenciadora Adriana Muller, esposa do meio-campista Lincoln, ex-Bragantino, afirmou que foi vítima de xenofobia e agressão na frente dos filhos em Portugal.

O que aconteceu

Adriana disse que foi atacada verbal e fisicamente por uma mulher portuguesa na última quinta (2). A brasileira relatou nas redes sociais que o episódio ocorreu enquanto ela e a família estavam estacionando para irem a academia. A influenciadora foi se desculpar por terem entrado na contramão, mas virou um alvo.

Ela relatou que a mulher a mandou voltar para o Brasil em meio às agressões. A esposa do jogador ouviu a portuguesa disparar: "Só podia ser brasileira para estar fazendo asneira". Segundo contou, foi a primeira vez que sofreu xenofobia em cinco anos morando em Portugal.

Adriana Muller é esposa de Lincoln, que defendeu o Bragantino em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram

Moro há cinco anos em Portugal, nunca tinha acontecido isso. Fomos estacionar o carro na academia, ia entrar um pouquinho na contramão na segunda vaga, tinha uma mulher parada na primeira. Fomos virar o carro para poder estacionar. Ela primeiro baixou o barraco, enlouqueceu, fui pedir desculpa, dizer que queria que meu filhos saíssem próximos, estava frio e eles iam para a natação.

Ela saiu gritando, sendo xenofóbica, para eu voltar para o meu país, que eu só podia ser brasileira para estar fazendo 'asneira'. Ela se revoltou, e quando começou a falar para eu voltar para o meu país, falei 'você está me crucificando porque sou brasileira?' Ela me falou um monte, que brasileiros só fazem bagunça no país deles.

Adriana Muller, esposa do jogador Lincoln

Adriana acrescentou que seus filhos ficaram chocados e que não deixou o marido se intrometer na briga. Ela disse que não queria correr o risco de a mulher fazer qualquer acusação se o jogador interviesse na situação.

A brasileira registrou ocorrência e acrescentou que vai processar a mulher. Compartilhando fotos de seu rosto e pescoço machucados pelas agressões, ela admitiu que não acreditava quando outras pessoas denunciavam casos de xenofobia em Portugal.

Meus filhos não presenciam briga, nossa família não briga, não há discussões nem gritos na frente dos meus filhos. Para eles foi muito chocante. Ficaram perguntando: 'Mãe, por que ela fez isso?'. O que me preocupou foi meus filhos. Ficaram desesperados.

O meu marido, tadinho, queria ajudar, mas disse pra não se meter. Uma pessoa dessa ainda pode falar que ele foi para cima, que bateu nela. Esse arranhão vai passar e está tudo certo. Vou processar ela, já falei com advogado, não e porque moro no país dela que tenho que aguentar desaforo. O respeito serve para todas as naturalidades.

Adriana e Lincoln têm casa em Portugal desde que o meia foi jogar no Santa Clara, em 2019. Ele passou três temporadas atuando no time português até ser contratado pelo Fenerbahce, da Turquia. O atleta de 26 anos, que passou a última temporada emprestado ao Bragantino, tem futuro em aberto.

O que mais Adriana disse

Ida a delegacia e IML: "Fui para a delegacia, acabei de fazer a ocorrência policial. Sou vítima da mulher surtada que saiu do carro gritando que eu tinha que voltar para o meu país. (...) Saí do IML para fazer exames".

Xingamentos e agressões: "A mulher bateu em mim, quis quebrar o telefone. Estou aqui com o pescoço todo pegado. Me surpreendi comigo, achei que eu era barraqueira, mas estou longe. Via os brasileiros falando que acontecia isso e não acreditava, mas agora acredito. Disse que eu estava vestida vulgar, que meu peito era de vaca, que eu parecia uma vaca mimosa".

Orgulho de ser brasileira: "Não era eu que estava dirigindo, fui ainda pedir desculpa. Acho que ninguém tem o direito de te mandar para o seu país. Eu me orgulho de ser brasileira, de saber que meu país tem muita coisa boa".