Acordo verbal! Ultimate encaminha Vitor Petrino vs Jhonata Diniz para o UFC 313

Um confronto eletrizante foi encaminhado e despertou imediatamente a atenção e interesse dos fãs brasileiros. E não era para menos. Afinal de contas, uma luta entre Vitor Petrino e Jhonata Diniz está sendo programada para o UFC 313, no dia 8 de março em Las Vegas (EUA). O combate foi dado em primeira mão pelo perfil 'Laerte Viana na Área - MMA' e confirmado pela equipe de reportagem da Ag Fight que, através de contato com fontes próximas à situação, apurou que houve um acordo verbal entre os atletas, mas que os contratos ainda não foram recebidos para serem assinados. A tendência, porém, é que o duelo, que agrada ambas as partes, seja oficializado em breve pela própria organização.

O combate surpreende pois significa uma mudança brusca na carreira de Petrino. Apontado como uma das grandes promessas do país entre os meio-pesados (93 kg), o atleta mineiro optou por se aventurar na categoria de cima após uma sequência negativa no Ultimate. Sendo assim, o 'Cabuloso', como é conhecido, terá que se adaptar rapidamente a uma nova divisão de peso, já que competirá contra rivais consideravelmente maiores e mais pesados, com um limite de até 120 kg estabelecido.

Brasileiros em busca de redenção

Além de surpreendente, o embate coloca frente a frente dois representantes do 'Esquadrão Brasileiro' em busca de redenção no octógono mais famoso do mundo. Afinal de contas, Jhonata Diniz perdeu sua invencibilidade no MMA profissional em sua última aparição, em novembro, contra Marcin Tybura. Já Petrino sofreu dois reveses consecutivos entre os meio-pesados, sendo finalizado, em maio, por Anthony Smith e nocauteado, em dezembro, por Dustin Jacoby. Sendo assim, a luta entre os dois se mostra ainda mais crucial para as pretensões de ambos dentro da companhia.