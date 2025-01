Vitória acerta contratação de Wellington Rato, que deixa o São Paulo

Chegou ao fim a passagem do atacante Wellington Rato pelo São Paulo. O jogador deixa o Tricolor rumo ao Vitória, clube com o qual assinará um vínculo de três temporadas.

Wellington Rato tinha contrato com o São Paulo até 2026, mas acabou sendo negociado. A diretoria tricolor precisa enxugar sua folha salarial para se adequar à política de austeridade financeira precisa para os próximos anos.

Rato foi um pedido do técnico Thiago Carpini à diretoria do Vitória. Ele foi treinador do atacante no início de 2024, quando estava no próprio São Paulo. Juntos, conquistaram a Supercopa do Brasil em fevereiro, após vitória do Tricolor Paulista nos pênaltis diante do Palmeiras, no Mineirão.

A temporada de 2024 foi difícil para Wellington Rato. O atleta enfrentou lesões e marcou apenas um gol no ano, além de nove assistências. Desde o marcante tento feito contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil de 2023, o atacante ficou mais de um ano e três meses sem estufar as redes. O jejum terminou em novembro, quando o jogador fez o segundo do São Paulo no triunfo por 3 a 0 diante do Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wellington Rato deixa o São Paulo com dois títulos: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil 2024. Ao todo, o jogador marcou seis gols e distribuiu 19 assistências em 105 partidas com a camisa do time do Morumbi em duas temporadas.