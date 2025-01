Veja nomes para ficar de olho, grupos e o formato da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, começa nesta quinta-feira, com a tradicional expectativa de lançar ao cenário nacional jovens promessas do futebol, e se estenderá até dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulistana. Após cinco anos, a final voltará ao Pacaembu, agora sob o nome oficial Mercado Livre Arena Pacaembu, depois de uma série de reformas e a venda dos naming Rights.

O torneio terá a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos de quatro, espalhados por diferentes cidades do Estado de São Paulo. Classificam-se à segunda fase os dois melhores de cada chave. Daí para frente, jogos únicos, no estilo mata-mata. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Atual campeão e maior vencedor do torneio, com 11 títulos, o Corinthians chega novamente com boa perspectiva à disputa. Em 2024, bateu o Cruzeiro por 1 a 0 na final, disputada frente a mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena. Entre os nomes que disputaram o torneio, o mais bem aproveitado no time profissional foi o meio-campista Breno Bidon, de 18 anos, que terminou a temporada como titular e vem sendo tratado como um dos principais ativos do clube, com chances de ser negociado em breve.

O principal destaque atual do elenco alvinegro que vai disputar a Copinha em 2025 é o centroavante Gui Negão, de 17 anos, que foi exaltado pelo jornal As, da Espanha, como uma das grande promessas do torneio. Ao lado dele, o periódico espanhol também destacou o zagueiro Luis Benedetti, do Palmeiras, o meia Wesley Natã, do Fluminense, e os atacantes GB, do Vasco, e Ryan Roberto, do Flamengo.

Assim como o rival alvinegro, o Palmeiras chega à 55ª edição da Copa São Paulo cheio de expectativas, especialmente em razão do exemplo de gestão das categorias de base que tem dado nos últimos anos sob o comando do coordenador João Paulo Sampaio. Em 2022, ganhou o torneio pela primeira vez, com a geração liderada por Endrick. No ano seguinte, foi bicampeão, em time que tinha Estêvão ainda despontando, antes de brilhar em 2024, embora eliminado na terceira fase.

Neste ano, os palmeirenses vão a campo com nomes que já têm espaço com Abel Ferreira no profissional. Além de Benedetti, alguns dos destaques do time alviverde sub-20 são o meia Figueiredo e os atacantes Luighi e Thalys. Esses jogadores fizeram parte do elenco campeão brasileiro sub-20 de 2024. O título foi conquistado em final com o Cruzeiro, que vai para Copinha com nomes como o meia Gui Meira e o atacante já promovido ao profissional Kaique Kenji.

Campeão da Copa do Brasil sub-20 ao vencer por 3 a 2 o rival Palmeiras na final, o São Paulo é outro time com razões para estar otimista. Sua grande aposta é o centroavante Ryan Francisco, responsável pelos dois gols tricolores no jogo do título. Será a segunda Copinha do jovem de 18 anos, que fez a estreia profissional na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, durante a última rodada do Brasileirão.

Já o Santos, semifinalista do Brasileirão Sub-20, aposta em sua tradição com os Meninos da Vila e deposita esperanças em Nadson, atacante de apenas 15 anos que completa 16 no dia 24, um dia antes da final da Copa São Paulo. O garoto já negocia um contrato profissional com o clube.

Alguns dos 12 grandes times do Brasil que disputam a Copinha mandaram a São Paulo grupos alternativos, cheios de jogadores sub-17. É o caso do Flamengo e do Botafogo, por exemplo, que vão incorporar garotos do sub-20 na disputa do Campeonato Carioca, com início marcado para dia 11 de janeiro. Todos os estaduais foram antecipados por causa do novo Mundial de Clubes, que tomará um mês do calendário entre junho e julho.

Veja apostas dos 12 grandes na Copinha 2025:

Atlético-MG: Kauã Pascini (lateral-esquerdo), Índio (meia) e Cauã Soares (atacante)

Botafogo: Cauã Zappelin (meia), Bernardo Valim (meia) e Kayke (atacante)

Corinthians: Denner (lateral-esquerdo), Bahia (volante) e Gui Negão (atacante).

Cruzeiro: Bruno Alves (zagueiro), Gui Meira (meia) e Kaique Kenji (atacante).

Flamengo: Wanderson (lateral-direito), Joshua (meia) e Ryan Roberto (atacante).

Fluminense: Dohmann (volante), Wesley Natão (meia) e João Lourenço (atacante)

Grêmio: Igor Serrote (lateral-direito), Gabriel Mec (meia) e Jardiel (atacante)

Internacional: João Dalla Corte (zagueiro), Kauã Barbosa (lateral-esquerdo) e Benjamin (volante).

Palmeiras: Luis Benedetti (zagueiro), Luighi (atacante) e Thalys (atacante).

Santos: João Ananias (zagueiro), Bernardo (meia) e Nadson (atacante)

São Paulo: Igão (zagueiro), Matheus Alves (meia) e Ryan Francisco (atacante)

Vasco: Phillipe Gabriel (goleiro), Lukas Zuccarello (meia) e Léo Jacó (atacante).

Confira todos os grupos da Copinha 2025:

GRUPO 1 - Votuporanga

Votuporanguense-SP

Botafogo-RJ

Floresta-CE

Fast Clube-AM

GRUPO 2 - Santa Fé do Sul

Santa Fé-SP

Ponte Preta-SP

Cuiabá-MT

Iape-MA

GRUPO 3 -tanabi

Tanabi-SP

Santa Cruz-PE

Operário-PR

Força e Luz-RN

GRUPO 4 - Bálsamo

Mirassol-SP

Criciúma-SC

Rio Branco-ES

Capitão Poço-PA

GRUPO 5 - Franca

Francana-SP

Guarani-SP

Atlético-MG

Nova Iguaçu-RJ

GRUPO 6 - Brodowski

Bandeirante-SP

Botafogo-SP

Azuris-PR

Tuna Luso-PA

GRUPO 7 - Araraquara

Santos-SP

Ferroviária-SP

Jaciobá-AL

Tirol-CE

GRUPO 8 - Cravinhos

Comercial-SP

Vitória-BA

Retrô-PE

São José-RS

GRUPO 9 - Tupã

Tupã-SP

Água Santa-SP

Brasiliense-DF

CRB-AL

GRUPO 10 - Lins

Fluminense-RJ

Linense-SP

Coimbra-MG

Inter de Limeira-SP

GRUPO 11 - Jaú

XV de Jaú-SP

São Paulo-SP

Picos-PI

Serra Branca-PB

GRUPO 12 - Tietê

Comercial Tietê-SP

América-RN

Juventude-RS

Operário Caarapoense-MT

GRUPO 13 - São Carlos

São Carlos-SP

Cruzeiro-MG

Imperatriz-MA

Real Brasília-DF

GRUPO 14 - Itapira

Itapirense-SP

Portuguesa-RJ

Atlético-GO

América-RJ

GRUPO 15 - Porto Feliz

Desportivo Brasil-SP

Coritiba-PR

Dom Bosto-MT

Hercílio Luz-SC

GRUPO 16 - Capivari

Capivariano-SP

Bahia-BA

Madureira-RJ

Sergipe-PE

GRUPO 17 - Osasco

Audax-SP

Athletico-PR

Mazagão-AP

Ferroviário-CE

GRUPO 18 - Voturantim

Votoraty-SP

ABC-RN

Genus-RO

Novorizontino-SP

GRUPO 19 - Barueri

Palmeiras-SP

Oeste-SP

Santa Cruz-AC

Náutico-RR

GRUPO 20 - Embu das Artes

Referência-SP

Sport-PE

Boavista-RJ

Cascavel-PR

GRUPO 21 - Guaratinguetá

Atlético Guaratinguetá-SP

Grêmio-RS

Porto Vitória-ES

Vitória da Conquista-BA

GRUPO 22 - Taubaté

Taubaté-SP

Goiás-GO

Marcílio Dias-SC

Inter de Minas-MG

GRUPO 23 - Mogi das Cruzes

EC São Bernardo-SP

Flamengo-RJ

Zumbi-AL

Cruzeiro-PB

GRUPO 24 - Suzano

União Suzano-SP

Avaí-SC

Red Bull Bragantino-SP

União Araguainense-TO

GRUPO 25 - Santana de Parnaíba

Fortaleza-CE

Carajás-PA

Ituano-SP

São Bento-SP

GRUPO 26 - Salto

Sfera-SP

América-MG

Estrela de Março-BA

Piauí-PI

GRUPO 27 - Santo André

Corinthians-SP

Santo André-SP

Rio Branco-AC

Gazin Porto Velho-RO

GRUPO 28 - Itaquaquecetuba

Aster Itaguá-SP

Vila Nova-GO

Dourado-MS

Falcon-SE

GRUPO 29 - Guarulhos

Internacional

Flamengo-SP

Barra-SC

América-SE

GRUPO 30 - São Paulo (Ibrachina Arena)

Ibrachina-SP

Náutico-PE

Monte Roraima-RR

Araguacema-TO

GRUPO 31 - São Paulo (Juventus)

Juventus-SP

Ceará-CE

Trindade-GO

Portuguesa Santista

GRUPO 32 - São Paulo (Nicolau Alayon)

Nacional-SP

Vasco-RJ

Canaã-DF

XV de Piracicaba-SP