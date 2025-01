Vasco acerta venda do zagueiro Léo ao Athletico-PR

Nesta quinta-feira, através de um comunicado oficial, o Vasco informou que acertou a venda do zagueiro Léo ao Athletico-PR. O vínculo do atleta de 28 com o Furacão é válido até o final de 2028.

Contratado junto ao São Paulo no início de 2023, Léo disputou 100 partidas pelo Vasco desde a sua chegada, com três gols marcados e três assistências registradas. Apenas em 2025, foram 49 jogos, um tento e um passe para gol. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o jogador também acumula passagens por Londrina e Bahia.

O Vasco da Gama acertou a venda do zagueiro Léo para o Athletico-PR. O camisa 3 esteve por duas temporadas no Cruzmaltino e atuou por 100 partidas com a camisa do Gigante, marcando três gols. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e... pic.twitter.com/8pdEakGKxA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 2, 2025

"Escolhi estar aqui nesse grande projeto. A gente sabe que é um ano de grande desafio, mas escolhi estar aqui e estou feliz. Quando me fizeram o convite, eu bati o martelo, porque mostraram uma ideia de trabalho muito importante. Eu dei uma volta no CT e vi coisas extraordinárias, a estrutura do clube, o que o clube proporciona para o atleta e para os funcionários", afirmou.

"Podem esperar um Léo bastante aguerrido, um Léo que a cada jogo vai dar o máximo. Eu sei de onde eu saí, eu sei aonde quero chegar. Estou muito motivado, muito feliz. Vai ser um grande ano. Cheguei muito motivado e muito feliz, porque eu sei o peso dessa camisa, eu sei o tamanho desse clube", completou Léo.

Em 2025, o Athletico-PR disputará o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Série B. O Furacão volta aos gramados no dia 11 de janeiro, às 16h (de Brasília), quando recebe o Paraná, na Ligga Arena, pela estreia do estadual.